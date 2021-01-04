شروط جديدة لدخول السعودية والكويت: أبرزها فحص PCR بالمطار للقادمين

فور إعلان بريطانيا انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ،أعلنت السعودية والكويت تعليق الرحلات الجوية للمملكة المتحدة، وحددت الدولتين ضوابط جديدة لدخول البلاد تزامنا مع إنهاء وقف حركة الطيران، أبرزها إجراء فحص أبرزها فحص PCR في المطار لجميع القادمين.

واشترطت السعودية أن يكون الدخول للمملكة للقادمين من دول ينتشر بها سلالة فيروس كورونا الجديدة أن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها السلالة الجديدة، بالإضافة لإجراء فحص PCR يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا بعد 14 يوم، وذلك وفقا لما أوضحته وزارة الداخلية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة «B. 1, 1, 7» اشترطت السعودية أن يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص PCR قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

أما فيما يتعلق بباقي الدول، فأوضحت السعودية أن الإجراءات تتمثل في الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام مع إجراء فحص مخبري بتقنية PCR.

فيما اشترطت الكويت إجراء فحص PCR لجميع القادمين إليها فور وصولهم مطار الكويت الدولي.

وأعلن الطيران المدني الكويتي،أنه سيتم إجراء فحص PCR من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في مطار الكويت الدولي على كل الركاب القادمين للكويت، منوهة إلى أن ذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية.

وأوضحت الكويت أن إجراء الفحوصات سيكون مجانا لجميع القادمين، فيما أكدت مصادر صحية كويتية، أن فحص الـ PCR في مطار الكويت الدولي، سيكون بالإضافة لإحضار المسافر شهادة الـ PCR لدى قدومه إلى الكويت، منوهة إلى أن الفحوصات الجديدة من قبل الطواقم الطبية، تأتي للتأكد من سلامة كافة المسافرين قبل دخولهم البلاد.

وتتمثل الإجراءات السابق اعتمادها في مطار الكويت الدوليفي ضرورة إحضار القادم إلى الكويت فحص الـ PCR، وتحميل تطبيق «شلونك» للحجر المنزلي لمدة 14 يوما

وتعتزم الكويت تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا ابتداء من تمام الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.