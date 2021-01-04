سعر الذهب اليوم الاثنين 4 يناير 2021: ارتفع 14 جنيها

سجّل سعر الذهب اليوم الاثنين 4 يناير 2021 في أسواق المال والبورصات ارتفاعا بقيمة 14 جنيها، ليباع عيار 24 بـ973 مقابل 959 جنيها أمس الأحد.

وسجل عيار21 نحو 852 جنيها، فيما بيع عيار 18 بـ730 جنيها وبلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و817 جنيه.

وقال الدكتور واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن المعدن النفيس سيواجة التذبذب خلال الفترة القادمة مدعوما بالأخبار الخاصة بتوافر لقاح فيروس كورونا، إلا أن الارتفاع سيكون سيد الموقف.

وأكد أن المعدن النفيس سيظل مرآة تعكس التطورات السياسية والاقتصادية واتجاه أونصة الذهب دوما يكون ترجمة حقيقية لوضع الأسواق العالمية، فحدة الصعود تكون نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميا، والعكس مع ثبات الأسعار نجد أن الاستثمارات كلها تتحرك وتعود شهية المخاطرة إلى الاستثمار في العملات.

وأوضح أن الارتفاع الحالي للذهب يرجع إلى اتجاة أمريكا لفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، وعدم فعالية اللقاحات للفيروس حتى الآن وتشديد الإجراءات الاحترازية.

ونوه إلى أن الذهب كان الرابح الأكبر فى ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية ومع الانكماش قبل الانتعاش نجد أن الإقبال على الذهب دوما في ازدياد والشاهد على هذا أزمة فيروس كورونا التى تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات فيما عدا الذهب الذي حقق أرقاما قياسية وصلت بالاونصة إلى رقم تاريخي عند مستوى 2074 دولار منتصف أغسطس الماضى 2020 وقفز الجرام بالسوق المحلي أكثر من 1000 جنيه لأول مرة.