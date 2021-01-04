وحدات إسعافية بالمترو والقطارات لدعم أي راكب حال شعوره بأعراض كورونا

أنهت هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لتقديم الدعم الكامل، حال شعور أي راكب بأعراض فيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة لها، لتقديم الخدمات الطبية لها.

وأكد العميد أحمد جاد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة تواصل اليوم حملاتها لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، مشيرًا إلى أنّ الهدف من استمرار الحملات محاصرة فيروس كورونا، وحماية الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا، وارتداء الكمامات الطبية يحمي الركاب من الإصابة بالفيروس.

وقال جاد، لـ«الوطن»، إنّ القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل يومي، مشيرا إلى أنّ أعمال تطهير المحطات تتم كل ساعتين تقريبا، وهناك التزام كامل من العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس وحماية الركاب من أي مكروه.

وطالب رئيس الإدارة المركزية لشؤون السكة الحديد، جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

ومن جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير العمل، مشيرًا إلى أنّ حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية بالمحطات والقطارات مستمرة، وهناك التزام واضح من الركاب بارتداء الكمامات الطبية.

وقال عبدالهادي، لـ«الوطن»، إنّ الشركة تنفذ إجراءات صارمة يوميا للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات ومكاتب الإداريين، وهناك التزام كامل من العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.