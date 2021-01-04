عاصي الحلاني ينفي تسبب حفله في انتشار كورونا

علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على ما تردد بشأن تسبب حفله الغنائي ليلة رأس السنة، في انتشار إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بين جمهوره.

للتوضيح الخبر عن اصابات كورونا بحفل ليلة راس السنة غير صحيح والحفل كان مرخص من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة ولم يكن الحفل الوحيد في لبنان وكل ما يتداول على بعض

المواقع غير صحيح مجرد اشاعات مفبركة ومغرضة..! — Assi El Hallani (@assihallani) January 3, 2021

وغرّد الحلاني، عبر حسابه على تويتر: «للتوضيح.. الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة رأس السنة غير صحيح، الحفل كان مرخص من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة، ولم يكن الوحيد في لبنان، وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد شائعات مفبركة ومغرضة».

كان المطرب أبدى لـ«الوطن» سعادته الكبيرة بتصويت الجمهور له كأفضل مطرب عربي لعام 2020، مشيرًا إلى أنّ تكريمه في مصر يعني له الكثير، وأنّه يعتبر التكريم منحة من الله وتعويضًا عن الجهد المبذول من قبل الفنان، واعدًا جمهوره بتقديم العديد من الأعمال المتنوعة والمتجددة خلال العام الجديد.