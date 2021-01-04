صندوق "عطاء" لذوي الإعاقة يدعم حالات زارعي قوقعة الأذن

وقع صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" بروتوكول تعاون مع جمعية أصداء بالإسكندرية لدعم مشروع "بقوقعتي أحيا" لتوفير قطع الغيار اللازمة للأجزاء الخارجية لحالات زارعي قوقعة الأذن الإلكترونية لتمكينهم من استمرار التمتع بحاسة السمع.

وأكد عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق لتقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة، وتضامنا مع مجهودات الدولة الخاصة بتبني عمليات زراعة القوقعة للأطفال حتى سن الخمس سنوات.

تأمين قطع غيار لجهاز القوقعة الإلكترونية

وأوضح أن المبادرة تعمل على تأمين قطع غيار لجهاز القوقعة الإلكترونية، من أهم المبادرات التي يقدمها الصندوق ومستهدف من هذا التعاون دعم 200 من فئة ضعاف السمع زارعي قوقعة الأذن الإلكترونية ممن ينتمون لأسر من محدودي الدخل ممن يصعب عليهم تغطية تكلفة احتياجاتهم من قطع الغيار، وتأمين القطع للمستفيدين على عدة مراحل خلال العام .

معاناة الأطفال ضعاف السمع لا تنتهي

ومن جانبه، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق إن معاناة الأطفال ضعاف السمع لا تنتهي بمجرد إجراء عملية زرع القوقعة، فما يتبع العملية من أزمات يجعل معاناتهم مستمرة، مشيرا إلى أن تلف الجهاز أو تعطله يعني عزلة تامة عن الحياة.

الاعتماد على قراءة حركة الشفاه لمحاولة فهم الآخرين صعب على الأطفال

وأوضح أن الأطفال يضطروا وفق مهاراتهم الى الاعتماد على قراءة حركة الشفاه لمحاولة فهم الآخرين، وهذه مهارة يصعب على الأطفال اكتسابها في سن صغيرة مما يؤثر على حالاتهم النفسية، ويشعرهم بالعزلة حتى داخل الأسرة، بالإضافة الى توقف إمكانية الاستمرار في الحياة المدرسية والاجتماعية تماماً، فكان لزاما الاهتمام بهذه الفئة ومساعدة العائلة لتخفيف عليهم من المتاعب والعوائق التي تواجههم .

وعن اختيار جمعية أصداء، قال عشماوي إنها جمعية أهلية غير هادفة للربح معنية بشئون وقضايا الصم وضعاف السمع بهدف الارتقاء بهم تربوياً وتعليمياً وثقافًياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً ورياضياً، لكي يتواصلوا مع المجتمع ويندمجوا في جميع مناحي الحياة عبر صياغة معاصرة للعمل الاجتماعي التطوعي بما يتواءم مع طبيعة الصم وضعاف السمع بهدف إعلاء قيمتهم الإنسانية لتصبح أصداء بيت العائلة للصم بالإسكندرية .