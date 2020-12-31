«التضامن»: سنغلق الحضانات إذا ساءت الأوضاع

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة قد تقرر إغلاق الحضانات مرة أخرى إذا ساءت الأوضاع، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ الوزارة وافقت على إعادة فتح 4800 حضانة بعد الموجة الأولى لكورونا.

قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا

وأكدت التضامن، أنّه جرى التأكيد على التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم السماح بدخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أو ارتفاع في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنّه حال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة لا تقل عن أسبوعين على الأقل ومتابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة.

وأوضحت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية، أنّ عدد الحضانات المرخصة 14 ألفا، بخلاف 10 آلاف غير مرخصة، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحها تراخيص مؤقتة.

8% نسبة الأطفال في دور الحضانات

وأكدت القباج، أنّ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و4 سنوات يبلغ 12 مليونا و480 ألفا و590 طفلا، بنسبة 32%، مشيرة إلى أنّ عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة 980 ألفا و423 طفلا بنسبة تغطية تصل إلى 8%.

5 أسباب لضعف الالتحاق بالحضانات

وأكدت أنّ هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ضعف نسبة التحاق الأطفال بالحضانات، كما يلي:

- غياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات للتعامل مع الأطفال.

- انخفاض مستوى وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الطفل.

- عدم كفاية قاعات رياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال.

- عدم وعي الأسر بكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال.

- عدم وجود المهارات الكافية لدى المعلمات مثل أساليب التعلم الحديث، وذلك بفصول رياض الأطفال القائمة بالجمعيات الأهلية.