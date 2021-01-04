مرضى الفشل الكلوي.. معاناة من جلسات الغسيل ورعب من كورونا بالفيوم

ألم.. معاناة.. يأس.. خوف.. مشاعر مختلطة تسيطر على مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الفيوم، خصوصًا بعد زيادة أعداد المصابين والوفيات بسبب فيروس "كورونا" واضطرارهم للذهاب للمستشفى ثلاث مرات أسبوعيًا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، رغم التزامهم بالإجراءات الوقائية اللازمة.

«محمد محمود»، أحد مرضى الفشل الكلوي، يقول أنّه يخضع لغسيل كلى ثلاث مرات أسبوعيًا ويخاف دائمًا من الإصابة بكورونا بسبب وضعه على أجهزة الغسيل الكلوي التي تستخدم لإجراء عشرات الجلسات لأشخاص مختلفين بالإضافة إلى السرير الذي ينام عليه أشخاص من كل شكل ولون، ففكر في أن يتخلف عن مواعيد الغسيل ولكنه يعلم أنّه سيموت إذا فعل ذلك فقال في قرارة نفسه "دي موتة ودي موتة" وفقًا له.

وقال الدكتور محمد عبد الله كامل، أخصائى أمراض الكلى ونائب رئيس قسم الكلى بمستشفى الفيوم العام، إنّ مرضى الفشل الكلوي يعانون من خوف شديد بسبب ذروة فيروس كورونا وسماعهم عن إصابة الكثيرين به، ولكنهم يحاولون طمأنتهم طوال الوقت بإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح نائب رئيس قسم الكلى بمستشفى الفيوم العام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تم استحداث قاعة خاصة بالحالات المؤكدة أو عالية الاشتباه لفيروس كورونا ليتم عمل الغسيل الكلوي للمريض بها لحين التعافي من فيروس كورونا المستجد مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الأطباء والتمريض الذي يتعامل مع مرضى الفشل الكلوي المصابين بفيروس كورونا.

ونوّه إلى أنّه حتى الآن لم تأتيهم حالة واحدة من مرضى الفشل الكلوي مؤكدة الإصابة بكورونا، جميع الحالات كانت اشتباه فقط وتم التعامل معها وفقًا للإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

وأشار "عبدالله" إلى أنّه يتم إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد أبرزها الالتزام بوسائل التعقيم المتوفرة، والتباعد الاجتماعي، وعدم السماح للمرضى بالدخول بدون ارتداء الكمامات الواقية.

وكشف "عبدالله" أنّ مركز غسيل الكلى بمستشفى الفيوم العام يضم 70 ماكينة غسيل كلوي، تقوم بخدمة أكثر من 250 مريض من الرجال والسيدات، حيث يتم عمل 3000 جلسة شهريًا بشكل منتظم، موضحًا أنّ المريض يخضع لثلاث جلسات أسبوعيًا مدة الجلسة 4 ساعات، لافتًا إلى أنّه يتم فصل المرضى سلبي فيروسات "سي" في قاعة والمرضى إيجابي سي في قاعة منفصلة منعًا لانتشار العدوى.

وبيّن أنّه يتم إجراء جلسات طارئة لحالات الفشل الكلوي الحاد لما يقرب من 60 حالة شهريًا، موضحًا أنّ القسم بصدد تشغيل ماكينة الغسيل الكلوي متعددة الترشيح لأول مرة بمحافظة الفيوم وهي ماكينة من نوع خاص تقوم بالغسيل الكلوي لإنقاذ بعض الحالات المرضية مثل مثل حالات الفشل الكلوي الحاد المرتبط بفشل عضلة القلب أو المصاحب للفشل الكبدي وغيرها.

وشدد "عبدالله" على أنّ خدمة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام تقدم بالمجان للمرضى دون دفع أي مقابل على الرغم من أنّ تكلفتها بالخارج تزيد على 1000 جنيه للجلسة الواحدة.

ونصح "عبدالله" مرضى الفشل الكلوي، بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية سواء الطبية أو القماش باستمرار وليس داخل مركز الغسيل الكلوي فقط، خصوصًا بعد خضوعهم لجلسات الغسيل، بالإضافة إلى ضرورة التباعد وعدم السلام على أحد عن قرب تجنبًا للإصابة للفيروس.