تعاون بين «هيئة الدواء والصحة» لتدريب صيادلة المستشفيات

أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، قامت بعمل مجموعة برامج تدريبية مختلفة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة، في عدة مجالات مرتبطة بالرعاية الصيدلية، وهي «الممارسات الصيدلية، اليقظة الدوائية، المعلومات الدوائية»، وذلك في 8 محافظات هي «القاهرة، الإسكندرية، السويس، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنيا»، وذلك في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.

وقالت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، إن البرامج التدريبية التى تم إعدادها من قبل الإدارة العامة للممارسات الصيدلية استهدفت تدريب 200 صيدلي، وتم تقسيمهم إلى 7 مجموعات في 6 محافظات، وشمل التدريب «الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مباديء وأسس الصيدلة الإكلينيكية، لمتابعة حالات الرعاية المركزة (كبار) والطرق العلاجية المختلفة، وبرنامج الصيدلة الإكلينكية تخصص أمراض القلب، كما تضمنت التدريبات الأدوات المختلفة المتعلقة بالجودة في إدارة الدواء، طرق اختيار المشاريع التطويرية وتطبيقها ومتابعتها، ومؤشرات الأداء المختلفة».

وقام مركز اليقظة الدوائية التابع لهيئة الدواء المصرية بتدريب 120 صيدلي على آليات نظام الإبلاغ عن الآثار العكسيه، ورفع درجة الوعي فيما يخص مأمونية المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية.

فيما قام مركز المعلومات الدوائية بتدريب 90 صيدلي في محافظات «الإسكندرية، المنيا، الدقهلية» على كيفية إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، وقام بتقديم عشر محاضرات نظرية، وثلاث ورش عمل، بهدف التدريب على الاستفسارات الدوائية حول مايتعلق بالأدوية، والمستحضرات الصيدلية، ودور أخصائي المعلومات الدوائية في مختلف نواحي الرعاية الصيدلية، والمعلوماتية الصحية، والمهارات التي يجب توافرها للقيام بذلك الدور، كذلك مهارات التواصل مع المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بهدف رفع الوعي بكل مايخص الأدوية، وإعداد البروتوكولات العلاجية.

كما تم عقد محاضرات وورش عمل مكثفة للتدريب على كيفية البحث في المراجع العلمية الموثقة، وكيفية جمع واستخلاص المعلومات وتحليلها، وعرضها بطريقة واضحة وبسيطة، وهو ما يساهم في حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج.