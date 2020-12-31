مصادر: ملف لقاح كورونا المصري جاهز بنسبة 70% وعرضه على هيئة الدواء قريبا

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرب الانتهاء من الملف الخاص بتحضير لقاح كورونا المصري، المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، مشيرة إلى أن التحضيرات بالملف الخاص باللقاح لتقديمه لهيئة الدواء المصرية لمراجعته، تجاوزت نسبة 70%، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء سيجري تسليم الملف لمراجعته، ومن ثم إبداء أي ملاحظات، تمهيداً لبدء التصنيع الفوري للعبوات المخصصة للتجارب التأكيدية على عدد من أنواع حيوانات التجارب، ومن ثم العمل للتجهيز لبدء التجارب الإكلينيكة على المتبرعين.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسؤولين حالياً في انتظار النتائج النهائية لاختبار السل، حيث إن اختباراته وتحليله تستمر لمدة 59 يوما، موضحة أن اختبار السل هو جزء من الاختبارات التي تجرى للتأكد من خلو اللقاح من أي أمراض ممكن أن يكتسبها أثناء التحضير في المعامل، لافتة إلى أن الاختبارات بدأت منذ أكثر من 45 يوما، وباقي أيام قليلة لاستلام النتائج النهائية لها من المعامل المختصة، وأن القيادة السياسية تتابع لحظياً العمل وما يجري من دراسات ونتائج بهذا الشأن للتوصل إلى نتائج إيجابية وفعالة وفقاً للاشتراطات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وزير التعليم العالي: بدء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا أواخر يناير المقبل

وأوضحت المصادر، أن التجارب تمر بعدد من الخطوات التأكيدية للوصول إلى نتائج فعالة على المرض، مشيرة إلى المصنع المخصص لتصنيع اللقاح يواصل حالياً استكمال عدد من الاشتراطات الموضوعة من قبل هيئة الدواء، تمهيداً للبدء في التجارب.

وتابعت المصادر بأنه خلال شهر يناير المقبل، سيجري معرفة اختبار السل بالنسبة للقاح، للتأكد والحصول على الشهادة التي تؤكد جودة اللقاح، مشيرة إلى أن تجارب زراعة الأنسجة على الخلايا تسير بصورة إيجابية حتى الآن، «كل ما جرى من تجارب في المركز القومي للبحوث، يجري أيضا في المصنع المخصص لتصنيع اللقاح للتأكد من جودته، ومطابقة النتائج الواردة من المركز القومي للبحوث مع نتائج التجارب التأكيدية التي تجرى في المصنع».

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال في تصريحات صحفية، إنه في نهاية شهر يناير المقبل، سيجري البدء في التجارب الإكلينيكة على اللقاح المصري لكورونا، مؤكداً أن العمل مستمر، وهناك لجنة كبرى تعمل بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية وهيئة الدواء المصرية، مؤكداً أن العمل يسير بشكل علمي وبما يتماشى مع المعايير العلمية وفقاُ لاشتراطات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه بمجرد اعتماد الملف الخاص بلقاح كورونا المصري، سيجري فوراً البدء في التجارب الإكلينيكة على المتبرعين أواخر شهر يناير المقبل.