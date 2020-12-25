هيئة الدواء: ندرس استخدام الأعشاب في صناعة الأدوية.. والبردقوش أبرزها

كشفت هيئة الدواء المصرية، لأول مرة عن دراستها استخدام النباتات البرية المصرية والأعشاب في صناعة الأدوية.

وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الدوائية المصرية، وتشجيع اقتصاديات الدواء، وإيمانا منها بأهمية زيادة إنتاج النباتات الطبية البرية، واستعمالها في برامج التداوي بالأعشاب.

وأكد الخطيب أن الدراسة العشبية «المونوجراف» للنباتات الطبية البرية في مصر تمثل إحدى الخطوات الهامة للمساهمة في إدراج استخدام النباتات البرية المصرية في صناعة الأدوية، وذلك من خلال «توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية، تسهيل الاستخدام المناسب لها، تسهيل تبادل المعلومات وإجراءات التسجيل».

البردقوش يتصدر الأعشاب المقرر استخدامها في الأدوية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، أن اللجنة المشكله قامت بوضع ومراجعة دراسات عشبية «مونوجراف»، خاصة بـ13 نباتا طبيا بريا مصريا وهي «السنط، القيصوم، كزبرة البئر، دمسيسة، كف مريم، الشيح، كبار، سموة، حلفابر، السعد، حب اليسار، بردقوش»، وأن الدراسة العشبية «المونوجراف» الحالية تتكون من مجموعة من الأوراق العلمية التي اهتمت بتجميع معلومات مفصلة عن النباتات الطبية البرية المستخدمة في مصر.

وأشارت إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.

وأضافت أن كل دراسة تحتوي على جميع المعلومات المتاحة، والنتائج العلمية الخاصة بالأنواع المختارة، بما في ذلك الأسماء والمرادفات والتوزيع الجغرافي، والأجزاء المستخدمة للأغراض الطبية، والمكونات الكيميائية الرئيسة، والاستخدامات الطبية التقليدية، والمستحضرات العشبية المرتبطة بالاستخدام الطبي.