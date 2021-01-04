وكيل «صحة البحر الأحمر» يتفقد طب الأسرة ويوجه لمتابعة أقسام العزل

تفقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وحدة طب الأسرة بالأحياء، اليوم، رافقه مدير الطب الوقائي ومدير الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة التمريض بالمديرية، للإطمئنان على تواجد أفراد الطاقم الطبي والتزامهم بالإجراءات الاحترازية وتوافر الأدوية والمستلزمات.

وأجري مرعي مراجعة لسجلات المرضى، كما وجّه الإدارة الهندسية بالمديرية إلى إجراء صيانة لأنظمة الإنارة والكهرباء بالوحدة وصيانة أعمال السباكة والدهانات.

وفي ذات السياق، وجّه مرعي فريق الإدارات الفنية بالمديرية برئاسة الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر بتكثيف المرور على المستشفيات لمراجعة توافر الأكسجين بالمستشفيات و مراجعة اقسام العزل و الاجراءات الاحترازية لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأجري فريق الإدارات الفنية المرور على مستشفى القصير المركزى ومستشفى سفاجا المركزى وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وكيفية التعامل مع المترددين ومتابعة دخول الحالات للأقسام الداخلية وأقسام العزل والتأكد من تطبيق التشخيص طبقا للبرتوكول المتبع والمعتمد من اللجنة العلمية بوزارة الصحة وبروتوكول العلاج المعتمد فى العلاج.

من جانبه، كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء قسمين للقسطرة التشخيصية والعلاجية، لتقديم هذه الخدمة العلاجية لأول مرة في مستشفيات الصحة بمحافظة البحر الأحمر لأنها لم تكن موجوده بها، وذلك تيسيراً على المواطنين ولتوفير نفقات السفر التى يتكبدها مرضى القلب لإجراء هذه العمليات في محافظات أخرى، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الإنتظار لمرضى القلب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في السياق ذاته أعلن اللواء عمرو حنفي أنه جاري التعاقد مع عدد كبير من كبار الاستشاريين في مجالات «المخ والأعصاب والقلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية والعناية والأشعة والتخدير»، ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين وتقليل النفقات وتوفير مشقة السفر خارج المحافظة، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية بالمحافظة بشكل عام، لتكون جاهزه للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.