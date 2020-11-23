"صحة البحر الأحمر": مخزون المستلزمات الطبية يكفي 3 أشهر

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استعداد مديرية الصحة لمواجهة الثانية لفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن كمية المخزون الاستراتيجى للأدوية تكفى لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

وأكد "مرعي" مراجعة الدفاتر وأذون الصرف والإضافة لمخازن الأدوية، موجهًا الإدارة الهندسية برفع كفاءة المخزن والإقليمي وصيانته، وذلك فى إطار استعداد مديرية الصحة بالبحر الأحمر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأجرى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية أمس، للمخزن الإقليمى للمستلزمات الطبية يرافقة فريق من مدير الطب الوقائى ومدير الشؤون المالية والإدارية وعضو من التموين الطبي للاطمئنان على توافر جميع المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية.

من جانب آخر، تستكمل مديرية الصحة بالبحر الأحمر أعمال الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالبحر الأحمر، والتي تستمر فعالياتها حتى غدًا الثلاثاء بعدة فرق ثابتة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة.

وتهدف الحملة إلى تطعيم جميع تلاميذ المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال بمدن البحر الأحمر للقضاء على الديدان المعوية.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أعلن أن أعمال القافلة الطبية لجامعة القاهرة بمستشفى الشلاتين أجرت الكشف على 866 حالة، فضلًا عن 12 عملية خلال أول يومين من أعمال القافلة.

وتتضمن القافلة مدن حلايب وشلاتين وأبورماد وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الجنوب، وتشمل مختلف التخصصات من الباطنة، والتخدير، والأشعة، والصدر، والأطفال، والرمد، والجراحة، والأشعة، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والنساء، والمخ والأعصاب،وجراحة الأورام، والأسنان، والعظام، والتحاليل، والأوعية الدموية، والمسالك البولية، وأيضًا إجراء العمليات اللازمة.