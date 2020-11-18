لتحسين الخدمة الطبية.. برتوكول تعاون بين صحة البحر الأحمر وطب الأزهر

وقع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بروتوكول تعاون، اليوم، مع الدكتور هشــام فرهود عميد كلية طب البنات بجامعة الأزهر لدعم الخدمة الطبية بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إن تدشين البرتوكول مع طب الأزهر يأتي من أجل التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لتحسين أداء الخدمة الطبية وتقديم رعاية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة من خلال توفير أطباء فى كافة التخصصات وخاصة الدقيقة حسب احتياج كل مستشفى .

ولفت إلى تنظيم زيارات عمل أسبوعية طوال أيام الأسبوع تبدأمن الأسبوع القادم بالإضافة إلي تنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

حضر توقيع للبرتوكول د. عمرو عادل، مدير أدارة المستشفيات والدكتورة فاطمة الحسيني، أستاذ الأنف والأذن، ويهدف البرتوكول إلى تدريب الأطباء علي التقنيات الحديثة والمتابعة المستمرة للمستشفيات بجميع مدن المحافظة وعمل جولات مفاجئة.

وفي سياق آخر أجرى اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب و الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة جولة مفاجئة بمستشفى رأس غارب المركزى للاطمئنان على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والتأكد من عمل جميع الأجهزة الطبية.

حيث تفقدا قسم الاستقبال ووحدة العناية المركزة، وتأكدا من تشغيل جهاز الأشعة المقطعية، كما تفقدا وحدة الغسيل الكلوي للتأكد من عمل جميع الأجهزة والقضاء على انتظار المرضى وتوفير كافة سبل الراحة لهم.