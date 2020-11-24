"صحة البحر الأحمر" تعلن نفاد جرعات تطعيم الإنفلونزا:سنوفر كميات إضافية

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، نفاد جميع جرعات التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بمكاتب الصحة بجميع مدن المحافظة، لزيادة الإقبال عليها من المواطنين، علما بأنه ستتوفر جرعات إضافية بالتنسيق مع الوزارة، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل الوزارة بالمحافظة.

وأكد الدكتور تامر مرعي، في تصريح اليوم، مخاطبة الوزارة للتدعيم بجرعات إضافية من المصل، مشيرا إلى الإعلان على صفحة المديرية فور توفير المصل، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ونوه "مرعي" إلى أنه كان إقبال شديد من المواطنين على جرعات التطعيم، ما أدى إلى نفاذ جميع الكميات، موضحا أن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لأنواع الاختبارات كافة، التي تضمن سلامته على الجمهور.

وشدد وكيل وزارة الصحة على الإلتزام بالتعليمات للأشخاص الذين يقبلون على التطعيمات؛ إذ يؤجل تطعيم الأشخاص المصابون بحمي شديدة، كما يمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم (البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9)، وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يرجع للطبيب المعالج.

وكانت صحة "البحر الأحمر" أعلنت توافر مصل الانفلونزا vaxigrib رباعي التكافؤ بـ6 مكاتب صحية على مستوى المحافظة، هي: "رأس غارب، والغردقة، ووحدة سفاجا، ومكتب صحة القصير، ومركز صحة أسرة مرسى علم، ووحدة الشلاتين".

وشهدت منافذ تطعيم مصل الانفلونزا بمكاتب صحة البحر الأحمر، توافدا كثيفا من المواطنين بمدن المحافظة، لحرصهم على الحصول على جرعة التطعيم.

وكشف الدكتور شادي باسم، مدير إدارة الطوارئ بصحة البحر الأحمر، أن التطعيم يبدأ من سن 6 شهور فأكثر، يعطى جرعة كاملة من اللقاح على أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، مشددا على أنه لا يعطى لقاح الانفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.