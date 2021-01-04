تحرير 580 محضرا لعدم ارتداء الكمامة والتحفظ علي 20 «شيشة» بالقليوبية

واصلت أجهزة محافظة القليوبية حملاتها لضبط المخالفين لقرارات الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث حررت الأجهزة المعنية 580 محضرا للمخالفين لإرتداء الكمامة الطبية وضبط مقهي يقدم الشيشة بشبرا.

وأجري اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، لمتابعة التزام المواطنين بتعليمات رئيس مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، رافقه فيها الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث تجول المحافظ بشارع ترعة الشابوري وتم ضبط كافتيريا تقدم الشيشة، وجرى التحفظ على عدد 20 شيشة وتحرر محضرا بالواقعة.

كما أصدر المحافظ قرارا بالغلق وتم المرور بمواقف سيارات حي شرق شبرا الخيمة وموقف مسطرد وتم ضبط عدد 12 مواطن مخالف لعدم ارتداء الكمامة حيث تم التغريم الفوري بقيمة 50 جنيه لكل مواطن.

وتابع المحافظ الجولة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة حيث تم المرور على المحلات والتأكد من التزامها بقرار الغلق كما تم أيضا ضبط عدد من الركاب في المواصلات العامة والسائقين لعدم ارتدائهم الكمامة وتم تحرير محاضر وتغريمهم.

وخلال الجولة تابع المحافظ منظومة النظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين الموجودين بالشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري، حيث وجه المحافظ بالعمل على مدار 24 ساعة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع .

وقال المحافظ أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية برئاسة العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة تم تحرير 580 محضر مخالفة إرتداء كمامه حتي الأن على مستوى المحافظة مؤكدا على إستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار إرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية و مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

يذكر أن المحافظ شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.