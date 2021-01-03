تحرير 440 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالقليوبية

حررت أجهزة محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومرور القليوبية، 440 محضرًا لمخالفة ارتداء الكمامات في المواصلات والأماكن والمنشآت العامة والمطاعم والسرفيس بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في أول يوم لتطبيق الغرامة الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غرفة عمليات المحافظة لرصد المخالفات، حيث قام رؤساء المدن وأجهزة الأمن بشن الحملات في مختلف أماكن التجمعات بالمصالح والمنشآت العامة والبنوك والمواقف العمومية وسيارات الأجرة لضبط المخالفين من المواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وقال المحافظ، إنه في حالة اعتراض المواطن عن دفع مبلغ 50 جنيهًا قيمة المخالفة الفورية، سيُحرر محضر لعرضه على النيابة لتطبيق عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «الهجان» أنه في حال عدم ارتداء المواطنين الكمامة داخل سيارات السيرفيس والأجرة سيتم سحب رخصة قائد السيارة، والتنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بشن الحملات اليومية على المحال والمقاهي والكافتيريات والمواصلات والمنشآت العامة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، حرصاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتيريات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء الكمامه الواقية ومراعاه التباعد الإجتماعي حرصاً على سلامة المواطنين.