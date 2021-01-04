التضامن: 2.6 مليون حالة ترددت على منصة «مودة» الإلكترونية

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المشرف على برنامج مودة للحد من حالات الطلاق، إنّ هناك مليونين و600 ألف حالة ترددت على المنصة الإلكترونية لـ«مودة»، بخلاف 167 ألف حصلت على شهادة بالفعل.

167 ألف حالة حصلت على برنامج مودة

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أنّ هناك فرق بين المتردد على المنصة والحاصل على شهادة تدريب على البرنامج، مشيرا إلى أنّ هناك مترددين على المكون الصحي فقط أو المكون الديني، ولا تطلب الحصول على الشهادة، لكن الذي حصل على كل المكونات وكل مراحل البرنامج 167 ألفا.

العمل على مستوى 8 جامعات و40 ألفا حصلوا على تدريبات مباشرة

وأكد مساعد وزيرة التضامن، أن التدريبات المباشرة حصل عليها نحو 40 ألف خلال 2020، وتم العمل على مستوى 8 جامعات، لافتا إلى أنّه في ظل ظروف كورونا تعطل التدريب لفترة.

التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية

وأوضح عثمان، أنّ الدورة التدريبية تهدف للتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، وتأهيل الشباب المقبل على الزواج من الجنسين، وتثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، لافتا إلى أنّ التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، يهدف لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية.

التدريبات داخل الجامعات في ظل ظروف كورونا صعبة جدا

وأشار مساعد وزيرة التضامن، إلى أنّ التدريبات على البرنامج داخل الجامعات في ظل ظروف كورونا صعبة جدا، خاصة مع انتشار فيروس كورونا وتطبيق نظام التعليم عن بعد، موضحا أنّه يتم عمل تدريبات مباشرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مع مكلفات الخدمة العامة والمقبلين على الزواج.

ولفت عثمان إلى أنّه يتم تعظيم دور المنصة الإلكترونية، للوصول لأكبر عدد ممكن في ظل الظروف الحالية.