«الريف المصري» تسمح بدخول وخروج المساهمين في شركات المشروع

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، قبول طلبات التعديل على هيكل الشركاء في شركات الإدارة لصغار المزارعين والشباب، لتسمح بدخول وخروج الشركاء اعتبارا من 17 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة المسؤولة عن استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان في إعلانها الصادر اليوم، أنّه على الطالبين الدخول والخروج من الشركة تقديم عقد التعديل وأصل سجل تجاري حديث، ثابت به التعديلات وصورة بطاقة الشركاء الجدد، على أن يتم اعتماد التعديلات وإدراجها ضمن قاعدة بيانات العملاء بعد سداد المصروفات الإدارية، وذلك اعتبارا من 30 يونيو المقبل.

وأضافت شركة تنمية الريف المصري الجديد، أنّ التعديل يأتي استجابة للطلبات المقدمة من عدد من شركات صغار المزارعين والشباب، ولمزيد من التيسيرات لصالح عملاء الشركة والمنتفعين بأراضي المشروع، وفي إطار مساندة صغار المزارعين والشباب وتشجيعهم على الاستمرار والنجاح في أعمال شركاتهم.

وتعمل الشركة على وضع تيسيرات للمنتفعين بأراضي المشروع، إذ أكدت فتح تلقي طلبات تقنين وضع اليد بمناطق المغرة وامتداد غرب المنيا وسيوة، وجرى تخفيض رسوم المعاينة لتكون 500 جنيه للفدان الواحد.

وأكدت الشركة، أنّها فتحت باب إضافة مساحات جديدة لعملاء التقنين الجادين السابق التعاقد على اراضيهم داخل مناطق المغرة وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة، مطالبة الراغبين في التقدم بطلب مرفقا به إحداثيات المساحات المطلوب إضافتها، علما بأنّه سيتم دراسة الطلبات المقدمة فنيا وقانونيا.

وشركة الريف المصري الجديد تتولى مهمة زراعة المليون ونصف فدان في العديد من المناطق في مصر، بينها المغرة وواحة سيوة وغرب المنيا ووادي النطرون والعلمين ومطروح وسيناء.

ويهدف المشروع إضافة إلى التوسع في زراعة الأراضي الجديدة، وزيادتها لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، خاصة في المناطق الحدودية تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي، لنقل مواطنين من الدلتا ووادي النيل للصحراء الرحبة التي تمتد على مساحة 93% من الأراضي المصرية.