أمن الشرقية يستدعي مصور فيديو وفاة مرضى كورونا بمستشفى الحسينية

استدعت مديرية أمن الشرقية، صباح اليوم، أحمد ممدوح مصور فيديو غرفة الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية، الذي أظهر عددا من مرضي كورونا المستجد «كوفيد 19» أثناء احتضارهم، وبثه علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

أسئلة تنتظر مصور فيديو مستشفى الحسينية

وقال مصدر أمني، إنه استدعاء مصور الفيديو الخاص بعدد من مرضى كورونا داخل غرف الرعاية المركزة بمستشفي الحسينية بمحافظة الشرقية، وهم يحتضرون، لسؤاله عن سبب تواجده في المستشفى في ذلك الوقت، وما إذا كان بالفعل متواجدا بسبب وجود عمته ضمن مرضى كورونا داخل غرفة الرعاية المركزة، مثلما وضح في الفيديو من عدمه، والتعرف منه على الهدف من نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، إلى أن الاستدعاء يهدف أيضا إلى التأكد من كون مصور فيديو مستشفى الحسينية، لديه انتماءات من عدمه، وما إذا كان يهدف من وراء بث الفيديو تصدير صورة سيئة عن البلد ونشر الفزع والرعب وإرهاب المواطنين، أم الاستغاثة لكي يساعد في إنقاذ مرضى كورونا من الموت.

التحقيق مع أطباء مستشفى الحسينية

يذكر أن النيابة العامة، تحقق مع عددا من الأطباء في مستشفى الحسينية، بسبب وفاة 4 من مرضى بوباء كورونا المستجد، داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى، لمعرفة إذ كان سبب الوفاة انخفاض ضغط الأكسجين، أم أسباب أخرى.

وفاة مريضين بكورونا في مستشفى زفتي

وتشهد التحقيق في الواقعة، اهتماما واسعا من الأجهزة المعنية في الدولة، خاصة أنه تزامن مع حادث مشابه بمستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، إذ توفي اثنين من مرضى كورونا، داخل الرعاية المركزة بالمستشفى، بعد تدهورت حالتهما الصحية، وسط أنباء عن أن انخفاض ضغط الأكسجين السبب.

وأنكرت المستشفى، بأن الوفاة ناتجة عن نقص في ضغط الأكسجين، أو الأكسجين ذاته، وأرجعت سبب الوفاة إلى تأخر الحالة الصحية للمريضين، مشيرة إلى أن المتوفين رجل يبلغ من العمر 67 سنة، وسيدة تبلغ من العمر 58 سنة، وكلاهما يعاني من أمراض مزمنة وفشل في التنفس بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ما أدى إلى وفاتهما.