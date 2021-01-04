صحة الشرقية: لو فيه مشكلة في الأكسجين بمستشفى الحسينية كان الوضع تدهور

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنّه لا توجد أي مشكلة في توريد الأكسجين في المديرية، ولم يكن هناك أي مشكلة بشأن ذلك من قبل، والدليل على ذلك غرفة الطوارئ التي شكلتها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للتتواصل مع كل المستشفيات، حيث يتم تصوير عداد «تانك» الأكسجين مرة صباحا وأخرى مساء، وقياس الاستخدامات والاستهلاك ومطابقتها مع أعداد المرضى المستخدمة للأكسجين.

خطة طوارئ لدعم المستشفيات بالأكسجين

وأضاف الدكتور هشام مسعود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنّ وزارة الصحة لديها خطة طوارئ لدعم أي مستشفى يحتاج في أي وقت للأكسجين إذا حدث به خلل، مؤكدا أنّه لم يتم اللجوء لتلك الخطة، والسير وفقا لـ«سيستم» مع الوزارة والشركة الموردة والمستخدمين للأكسجين في مستشفى الحسينية.

لو كان فيه مشكلة أكسجين كان الوضع تدهور أكتر

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنّ هناك 7 مرضى كورونا في العناية المركزة بالمستشفى، توفى منهم 4، والعناية المركزة للمرضى العاديين بها 5، إضافة للحضانات وبها 11 طفلا، وقسم العزل الداخلي به 33 مريضا، جميعهم يستخدمون الأكسجين بلترات مرتفعة، قد تصل لـ12 أو 15 لترا للمريض الواحد: «لو فيه مشكلة في الأكسجين كان لازم يبقى فيه وفيات أكتر وتدهور».

إحالة "نبطشية" الأمن للنيابة

وعن اقتحام الأهالي لغرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية، قال الدكتور هشام مسعود، إنّ المحافظ أحال «نبطاشية» الأمن التي كانت موجودة إلى النيابة، لافتا إلى أنّ الأطقم الطبية عليها عبء مواجهة الجائحة ومواجهة رعب الأهالي: «قصاد زعلهم وحزنهم على كل مريض بيبذلوا معاه جهد عشان يعدوه من الأزمة الصحية اللي فيها».