الشبورة المائية تغطي طرق القليوبية والمرور يناشد المواطنين الحذر

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، شبورة مائية كثيفة على العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى «القاهرة - الإسكندرية»، و«شبرا – بنها»، الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة.

وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطي السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وفرضت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية، وتتابع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وفي سياق متصل، فتحت جميع الطرق السريعة المؤدية الى بئر العبد والعريش من الناحية الغربية وطريق الشيخ زويد من الناحية الشرقية، بعد إغلاقها لعدة ساعات، صباح اليوم، بسبب الشابورة التي سيطرت على غالبية المناطق بمحافظة شمال سيناء بداية من القنطرة شرق حتى رفح.

وكانت إدارة المرور حذرت السائقين وأصحاب المركبات من السير الطرق السريعة لإنعدام الرؤيا، وناشدت الإدارة المواطنيين من أصحاب السيارات عدم السير أوقات الليل الحالك، وأن تتم عملية التوقف فى الاستراحات المرورية بعيدا عن الطريق العام خوفا من عمليات ألاصطدام التى تتم عن طريق سيارات مخالفة وغير ملتزمة بالتعليمات والإرشادات.