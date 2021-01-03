الشبورة تغطي سماء القليوبية وتحجب الرؤية على الطرق

تسببت الشبورة المائية في حجب الرؤية بعدما غطت سماء القليوبية والمراكز والمدن التابعة لها إثر موجة من الطقس البارد والصقيع، وتعرضت لها المحافظة وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

وطالب مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

فيما أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق «شبرا - بنها الحر» في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع أي حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

من جانبها، فرضت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية، وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

فيما شدد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها لمواجهة الطوارئ في الطقس مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية لمتابعة الطقس، مشددا على أهمية متابعة النشرات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أية تداعيات قد تنجم عن حالة عدم استقرار الحالة الجوية.