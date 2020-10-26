طرق أبواب وملتقيات توظيف.. ماراثون "النواب" يشتعل في القليوبية

شهدت انتخابات مجلس النواب بالقليوبية أجواء مشتعلة، حيث يخوض 223 مرشحًا الانتخابات يومي 7و8 نوفمبر المقبل، على 16 مقعدًا فرديًا بـ 6 دوائر انتخابية، و14 مقعدًا يتنافس عليها "القائمة الوطنية من أجل مصر" وقائمة "تحالف المستقلين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا".

وتشهد الدوائر الـ6 تحركات مكثفة لمرشحي الانتخابات من مختلف الانتماءات والأحزاب والمستقلين، خاصة في ظل تفعيل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بوقف المؤتمرات، بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولجأ المرشحون للمسيرات وحملات طرق الأبواب، لدعوة الناخبين لتأييدهم من خلال جولات القرى والمدن، وكذا الجولات على المحلات والمناطق التجارية، بجانب لجوء البعض لإقامة "منتديات توظيف" مثلما فعل المُرشح سعيد ندا مستقل بدائرة بنها وكفرشكر، والذي نظّم ملتقى توظيف لشباب الدائرة.

فيما ركز عدد من المرشحين علي إطلاق مكبرات الصوت والسيارات والـ"دي جي"، لبث الأغانى الوطنية والحث على المشاركة الانتخابية بجانب اللقاءات والزيارات المنزلية لكبار العائلات لعرض برنامجهم الانتخابي.

وواصل مرشحو القائمة الوطنية في القليوبية حملاتهم الدعائية لانتخابات النواب 2020، حيث قاموا بعقد المؤتمرات والمسيرات.

نظم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرشح القائمه الوطنية لانتخابات مجلس النواب بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مسيرة بقرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، شارك فيها المئات من أهالي الدائرة، لحث المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وفى قليوب نظمت سولاف درويش، مرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر مؤتمرًا حضره أهالي وشباب قرية "قلما" بمركز قليوب، لمناقشة أهم الموضوعات والمقترحات التي تهم الأهالي، والنظر إلى احتياجات القرية من خدمات عامة بمختلف المجالات للعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وفى عزبة أبو خضرة بشبين القناطر، نظّم النائب محمود بدر مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة مؤتمرًا جماهيريًا حضره أكثر من 2000 مواطن لتأييد القائمة الوطنية، ومناقشة أهم الإنجازات التي قدمها النائب، والاستماع إلى مطالب الأهالي خلال الفترة المقبلة.