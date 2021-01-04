تفاصيل وموعد طرح الإعلان الـ15 للإسكان: تقسيط على 20 سنة

انتهى حجز وحدات الإعلان الرابع عشر، بنهاية عام 2020، ومع بداية هذا العام، ينتظر المواطنون طرح وحدات أخرى، كي يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وطُرح خلال الأسابيع الماضية، 125 ألف وحدة سكنية، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، فى 12 مدينة جديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

طرح وحدات الإعلان الـ15 عقب فرز طلبات المتقدمين سابقا

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أنه سيتم طرح وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في طرح جديد (الإعلان الـ 15)، عقب الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين لوحدات الإعلان السابق.

وسيتضمن طرح وحدات الإعلان الخامس عشر، عددًا من المدن الجديدة منها 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، والعبور الجديدة، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق لـ«الوطن».

وستُسدد قيمة الوحدة السكنية بالطرح الجديد، بأنظمة سداد مختلفة، منها نظام التقسيط لمدة تصل إلى 20 عامًا، بحسب الرئيس التنفيذى للصندوق.

وتبدأ مساحة الوحدات التى سيتضمنها الإعلان الجديد من 90 مترًا مربعًا، وستكون كاملة التشطيب، على أن يتم تسليمها للعملاء الفائزين، خلال 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح، بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وأشارت «عبد الحميد» إلى أن شروط الحصول على وحدة سكنية بالإعلان الخامس عشر، لا تختلف كثيرًا عن شروط الحجز بالإعلان الرابع عشر، حيث أنها متشابهة فى جميع الشروط، ولكن تختلف فقط مساحة الوحدات وأسعارها.