وزيرة الهجرة: الشعب المصري طيب «بيحب يتبسط» حتى في أحلك الظروف

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن بالتأكيد حياتنا جميعا تغيرت بعد وباء كورونا المستجد، وليس على مستوى الاحتفالات بالاعياد فقط، فكما يعلم الجميع الأعياد يكون لها مذاق خاص، ونحب جميعا أن نخرج ونزور الأقارب والأهل والجدود والجدات، ولكن في جائحة كورونا الأمر اختلف، ونخاف بالتأكيد على أهالينا، ونحاول بقدر الإمكان في لمة العيد أن نتطبق التباعد الاجتماعي، موضحة أن فيروس كورونا غير من طعم العيد والاحتفالات علينا كلنا، ولكننا مصممين على الاحتفال والاستمتاع بالبهجة والسعادة التي نأخذها من الأعياد، مشيرة إلى أن الشعب المصري شعب طيب «وبيحب يتبسط»، يحب السعادة، فحتى في أحلك المواقف والظروف، تجد نكت المصريين ودمهم الخفيف، تثلج من صدورنا، وتعطي لهذه الظروف العصبة «شوية راحة».

وزيرة الهجرة: اتعودت على الكوميكس الساخرة من تصريحات الوزراء

وعن تعاملها مع الكوميك الساخرة على بعض تصريحات الوزراء، التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، أوضحت «مكرم»، خلال حوارها مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أنها كانت تخشى تلك الكوميك الساخرة في بداية حقبتها كوزيرة للهجرة، مصرحة «الأول كنت بتخض، انما بعد أول سنة من الوزارة أتعودت، والحقيقة بتضحكنا وبتحسسنا أننا ولاشعب المصري حاجة واحدة، بياخدوامن كلامنا وبيعملوا كوميكس اتعودنا عليها خالص».

وزيرة الهجرة: نستعد لأعياد الميلاد بتحضير الوجبات المصرية الشهية

وعن طقوسها خلال الأعياد، كشفت وزير الهجرة أنها ستتحدث عن عيد الميلاد بالأخص، القريبين منه جدا، فلم يعلم الجميع أن المسيحيين صائمون الآن، ونفتقد كثيرا من الوجبات المصرية الشهية والجميلة، فنستعد للعيد بتحضير تلك الوجبات، فخلال ليلة العيد المهمة جدا بالنسبة لنا، بعد أن نحضر القداس الإلهي ونحتفل سويا بالعيد، نرجع إلى بيوتنا في 12 بالليل ونفطر، وهذا الفطار يكون به تجمع للأسرة كلها، لأن هذا اليوم الأساسي الذي نفطر به بعد صيام طويل.

وتابعت «بيبقى طبعا باليل الفطار، وبنحاول بقدر الإمكان، انه ميبقاش فطار تقيل لأن المعدة متعودة على الأكل الصيامي، أما تاني يوم، فبيكون هناك الاتصالات الهاتفية مع الأصدقاء والأهل والجيران والزملاء والأقارب»، منبهة أن تطبيق واتس أب سهل ذلك الأمر كثيرا، ومن الممكن أن ترسل من خلاله رسالة صوتية أو صورة جميلة، وتعيد على الناس بطريقة ظريفة.

وزيرة الهجرة: قبل كورونا كان لازم أزور أمي وحماتي وعمتي في العيد

وأكملت قبل جائحة كورونا، كان من الضروري أن أذهب إلى أسرتي ووالدتي وحماتي وعمتي، فاحترام الكبير في تلك المناسبات أمر واجب، كاشفة أن هذا لن يحدث هذا المرة، خوفا عليهم وحرصا على سلامتهم الصحية.