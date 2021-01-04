عالقة بالإمارات: مصر لا تنس أولادها.. ووزارة الهجرة احتوت الأزمة

قالت عالقة في دولة الإمارات، إن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، استطاعت احتواء أزمة العالقين في الدولة الشقيقة بالتعاون مع المحامي مينا زاهر، والدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب وممثل المصريين في الخارج.

وأضافت في تصريح لـ«الوطن»، أن المصريين المقيمون في الإمارات بذلوا جهدًا كبيرًا في تسكين العالقين هناك، مؤكدة أن كل احتياجات العالقين تم توفيرها سواء علاج أو طعام.

وأوضحت أن احتواء الأزمة شمل جميع العالقين دون استثناء، ولم يقتصر فقط على كبار السن، أو السيدات فقط.

وأشارت إلى أن جميع العالقين سعداء بالتعامل معهم بهذه الطريقة، فالمصري في الخارج أصبحت له حقوق، وبات المواطن يدرك جيدًا أن الدولة المصرية لن تنسى أولادها في أي مكان، موضحة أن المحامي مينا زاهر بذل جهدًا كبيرًا، وقام بتسكين العالقين في أفضل فنادق الإمارات دون مقابل منهم حتى تم تسفيرهم إلى دولة الكويت بعد فتح مطارها.

وبدأت مشكلة العالقين منذ إغلاق مطارات دول الخليج خوفًا من تفشي فيروس كورونا، لذلك قامت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج بتفعيل غرفة عمليات لتلقي أي استغاثات من العالقين في مختلف انحاء العالم.

وجاءت 80% من الاستغاثات من دولة الإمارات، حيث حاولت الوزارة احتواء الموقف، الذي يتطلب أموالًا كثيرة لسداد نفقات الإقامة واحتياجات العالقين هناك، لذا لجأت الوزارة إلى منظمات المجتمع المدني مثل مؤسسة «مصر الخير»، وكل النوادي المصرية في دبي، وعجمان، والشارقة، إضافة إلى التواصل مع رجال الأعمال المصريين هناك، لمد يد العون لهم، حيث استطاعت إعادة أكثر من 80 ألف مواطن عالق في مختلف أنحاء العالم.