سناء منصور: إلهام شاهين رفضت الاحتفال بعيد ميلادها حزنا على وحيد حامد

قالت الإعلامية سناء منصور، إن الفنانة إلهام شاهين رفضت بشكل تام أن ينظم برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة "dmc" مع الإعلامية جاسمين طه زكي، أي احتفالية لعيد ميلادها الموافق اليوم الأحد، حزنا على وفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد أمس السبت: "قالت لنا بعد وحيد ما مات امبارح محدش يقول لي احتفال النهاردة، ورفضت تعمل مكياج، وقلنا لها الدنيا مستمرة، لكنها قالت لي مش هلبس أي اكسسوارات، وهاجي زي ما أنا حاسة، وبالفعل لبست أسود".

وحيد حامد يستحق الحزن عليه العمر كله

ووجهت "منصور"، سؤالها إلى الفنانة إلهام شاهين خلال استضافتها بالبرنامج: "انتِ صعيدية زينا؟! أصل الصعايدة جامدين أوي في الحزن"، لترد عليها قائلةً: "أستاذ وحيد حامد يستحق أن نحزن على فراقه العمر كله، سيبقى بيننا بأعماله العظيمة من أفلام ومسلسلات ومقالات وأفكار".

وأضافت: "الناس كلها كانت في حالة حزن شديد بالجنازة، وحضوري كان لاتفقنا على موعد البرنامج قبل 10 أيام من اليوم، ولم نكن نعلم أن ذلك سيحدث".

وحول ندوته الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي، أكدت "شاهين" أن كل الحضور بكوا: "قلنا كلنا في وقت واحد إن أستاذ وحيد يودعنا، وبعدما انتهت الندوة حاولت أن أتحدث إليه بشكل منفرد، فذهبت مع ليلى علوي إلى منطقة الكواليس، لكنه قال لنا خدوا بالكم من نفسكم 4 مرات، بالرغم من أننا كنا نطلب منه عملًا جديدًا لهذا العام، وعندما تركنا وذهب قلت لليلى إنه يودعنا".

وأردفت: "هو قال إنه أحب أيامه لانه عمل مع فنانين كبار، وأنا قلت إننا أحببنا أيامنا لأنه كان فيها، لأن أيامي كان فيها لقاءات معه وأفلام أعتز بها شاركت فيها معه، وكانت من أروع ما عملت بها في حياتي، وعمومًا، فقد كان له يد في صناعة سينمائيين كثر، كما أننا تثقفنا من خلال أعمالنا التي عملنا فيها معه والتي لم نعمل معه فيها، فقد كان شخصًا رائعًا ومستنيرًا".