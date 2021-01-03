هنا حب أيامه.. حارس عقار وحيد حامد: «كان بيخاف علينا ومش ناسينا»

توفى الكاتب الكبير وحيد حامد، بالأمس، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما وتعرض السيناريست الكبير وحيد حامد لوعكة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات منطقة المهندسين إذ يُعاني من مشاكل في القلب والرئة.

وقامت «الوطن» بالبحث حول الجانب الاجتماعي للكاتب الكبير ومسكنه بالقاهرة كان الراحل يسكن في حي المهندسين برفقه زوجته وبعد مرور يوم علي وفاته تحدث حارس عقار الراحل ويدعي شعبان والذي ظل معه 21 عاما يقول "الاستاذ ميتعوضش ومن وقت ما سمعت الخبر وانا مش عارف انام" هذه كلمات قالها عم شعبان في تأثر برحيل الكاتب الكبير ثم تبعها بـ"مكانش بينسي الغلابه اللي زيي ودايما بينزل اكل وسحور للأمن ولينا سخي وبيحب الخير لكل اللي حواليه".

وتحدثنا عن خروج الاستاذ ودخوله فقال "مكانش يحب قاعدة في البيت وكان بينزل شغله واجتماعاته يوميا ماعدا الجمعة فقط حتي وهو تعبان كان بينزل ومن هواياته الاعتناء بالزرع "، هذه الكلمات القليله تعبر عن عظمة الراحل ليست علي المستوي الفني فقط وانما علي الاجتماعي ايضا.

وبالحديث مع شعبان حارس العقار المجاور لعقار الراحل قال "انا زعلان عليه جدا ومأثر فينا كان ابويا ومتواضع و بيحب الغلابة وكان بيدبح عجل كل عيد ويوزعه هنا في المنطقة وهناك في بلده في الشرقية "، وتابع قائلا "الاستاذ راح وراحت معاه الخير كله".

تلك كلمات من القلب تخرج وتعبر عن حب كبير للكاتب والسيناريست وحيد حامد ومايقدمه لمن حوله من البسطاء ويذكر ان وحيد حامد كان يعيش رفقة الراحل سعيد صالح بذات العمارة.