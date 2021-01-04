حملات علي 431 منشأة طبية وتحرير 104 محاضر لصيدليات مخالفة بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، اليوم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملات تفقدت 431 منشأة طبية، تنوعت ما بين، صيدليات، ومخازن للأدوية، ومعامل تحاليل، وعيادات خاصة، بنطاق المحافظة، وأسفرت عن تحرير 104 محضر لصيدليات مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود صيدلي، ووجود ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم ضبط سيارة ودراجة نارية تقوم بتوزيع الادوية بدون ترخيص، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

علي جانب أخر واصلت الوحدات المحلية حملات المرور علي البنوك، ومحطات السكك الحديد، ومواقف السيارات، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ المنيا شدد على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بالتنسيق مع الأجهزة الامنية فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما شدد المحافظ على الالتزام بقرار نسبة 50% فى المطاعم والكافيهات والمقاهي.