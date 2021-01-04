قبل العيد.. كنيسة بالإسكندرية تحذر من «محتالين» يجمعون التبرعات باسمها

حذّرت كنيسة السيدة العذراء مريم بغيط العنب، وسط محافظة الإسكندرية، من المحتالين الذين يستغلون فترة عيد الميلاد المجيد واحتياج الكنائس لأموال لمساعدة الفقراء، ومن ثم جمع تلك الأموال باسم الكنيسة وهم على غير صلة بها.

وشددت الكنيسة في بيان لها، اليوم، على عدم التعامل مع أي شخص يطلب تبرعات باسم الكنيسة، مشيرة إلى أن الكنيسة لم تقم بتكليف أي شخص بجمع تبرعات سواء عينية أو مادية، لافتاً إلى أن قبول التبرعات يكون من خلال الكنيسة فقط.

وتعد هذه الواقعة ليست الأولى في الوسط الكنسي السكندري، حيث شهد العام الماضي أكثر من مرة تحذير دير مارمينا العجائبي بكينج مريوط، غربا، من التعامل مع أشخاص منتحلين صفة رهبان أو الانتماء للدير يجمعون التبرعات دون وجه حق.

الأمر الذي أدى إلى خروج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر متحدثها الرسمي بأكثر من بيان رسمي، للتصدي لتلك الظاهرة التي تهدر أموال المتبرعين وتذهب لغير مستحقيها.

ولعل الفترة الجارية التي تشهد غلق الكنائس وعدم وجود صلوات، فرصة للمحتالين لاستغلال غياب المصلين عن كنائسهم وجمع التبرعات من المنازل، وهو الأمر الذي تتصدى له الكنائس في تلك الآونة عبر تخصيص مواعيد لموظفي الكنائس لجمع التبرعات لسداد احتياجات المحتاجين والمعروفين كنسيا بمصطلح «إخوة الرب».

ويأتي ذلك على هامش تداعيات قرار إيقاف الصلوات في الكنائس بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، الذي أصدره البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ أسبوعين والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتقتصر الصلوات في قداسي عيد الميلاد المجيد والغطاس على الكهنة و20 فردا فقط، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحفاظاً على سلامة الجميع من تجمعات الأعياد التي تجعلهم عرضة للإصابة بالفيروس.