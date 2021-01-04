«تموين الإسكندرية»: القضاء على تهريب الدقيق قريبا بالدفع المقدم

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إنه تم القبض على محاولات تهريب للدقيق للمرة الخامسة أو السادسة، خاصة في ظل تشديد من جانب وزارة التموين على تحديد نسبة لكل مخبز إلا أن أصحاب المخابز يهربون الدقيق من محافظة أخرى، مبينا أنه يتم التفتيش على الدقيق ونظافة المخبز ويتم التدقيق في لون شكارة الدقيق ويتم رصد وجود دقيق من محافظة أخرى غير التي يكون تابع لها المخبز.

القضاء قريبا على ظاهرة تهريب الدقيق

وأضاف وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أن الجوال الخاص بالشركة يتم تغليفه إلكترونيا بإحدى الماكينات المخصصة لذلك ويتم فتحه مرة واحد فقط، مبينا أن بعض المخابز وضعت رمل وباقي رتش في أحد الأجولة، لافتا إلى أنه في القريب العاجل ستختفي لأن وزارة التموين تعد طريقة جديدة تستهدف القضاء على تهريب الدقيق وستعتمد على دفع صاحب المخبز سعر الجوال قبل الحصول عليه بالثمن الحر وليس ثمن المصنعية كما يحدث حاليا، ولن يسترد قيمة ماله إلا بعد بيع الخبز إلى المواطن والتأكد من مطابقته للمواصفات وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستعمل على منع تهريب الدقيق والقضاء على هذه الظاهرة الموجودة منذ سنوات كثيرة.

يذكر إن إدارة تموين وسط الإسكندرية والتي يرأسها أحمد سويدان قامت بحملة مفاجئة بالاشتراك مع مباحث التموين في منطقة وسط الإسكندرية وأسفرت الحملة عن ضبط ماكينة ضبط خبز بلدي لأحد المخابز البلدية الأخرى وهذا أمر مخالف للقوانين والتعليمات، وحرر التموين محضر بعد ضبطه 232 شيكارة دقيق مدعم لنفس المخبز، بإجمالى وزن 11 طنا و600 كيلو دقيق بلدي مدعم.