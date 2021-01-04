كشك عرايس.. قطع فنية تحكي للأطفال تاريخ مصر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كشك عرايس.. قطع فنية تحكي للأطفال تاريخ مصر».

«كشك عرايس»، حلم مني درويش الذي مزجت فيه بين عشقها للأعمال اليدوية وغرامها بتراث مصر، فكان مشروعها لإنتاج عرائس بالكروشيه، باذلة في ذلك الكثير من الوقت والمجهود والتجربة بين تكسير الإبر وإرهاق العينين واليدين والعقل لتحويل مجموعة من الخيوط والخامات الأخرى إلى قطعة فنية لها ملامح تحمل حبا كبيرا وإبداعا.

تي تي شيري فتاة بملامح مصرية وملابس فرعونية

«كشك عرايس» هو حلم ألصقته منى بساعات من العمل وتطوير الذات، بدأ بصناعة نماذج قليلة للأقارب والأصدقاء، ثم انتشر وذاع صيتها إلى أن نفذت لوزارة الآثار نموذجا فريدا لدمية مصرية فرعونية أطلق عليها من حولها «تي تي شيري» وهي فتاة بملامح مصرية وملابس فرعونية، ومع مرور الوقت لم تصبح وحيدة، حيث أبدعت منى في صناعة نماذج أخرى مثل «ابن البلد».

15 يوما من العمل لصنع عروسة واحدة

وقالت منى درويش، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق «زووم»، إنّ صناعة العروسة الواحدة تستغرق منها 15 يوما من العمل، بواقع 4 ساعات في اليوم، إذ تختلف طبيعة العمل من عروسة لأخرى، مشيرة إلى أنّها بدأت مشروعها في يوليو 2017.

عرائس التراث المصري

وأضافت: «في البداية بدأت بعروسة عادية، وكنت أجرب صناعتها وحصلت على كورسات وبدأت في التعلم، ثم صنعت عرائس تناسب التراث المصري مثل عروسة تي تي شيري وعروسة المولد ومجموعة أخرى من العرائس».

وتابعت أنّها تستهدف الأطفال وكبار السن بعرائسها، لافتة إلى أنّ الأطفال لم ينجذبوا بعد إلى العروسة الفرعونية، وهو ما تريد التركيز عليه في الفترة الماضية لكي تكون العروسة الفرعونية في كل بيت مصري، وخارج مصر أيضًا.