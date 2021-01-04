«مصر تعمل» تنظم 4 ملتقيات توظيف للشباب: تأمينات وحوافز وعمولات

نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من ملتقيات التوظيف للشباب من الجنسين من كافة المؤهلات، لتوفير فرص عمل بمختلف القطاعات.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

يوم توظيف مفتوح بشركة أدوية تجميل علاجية

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة «طوّر وغيّر» عن تنفيذ يوم مفتوح للتوظيف يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، بالعنوان التالي: شركة بايوجروب بكمبوند ووتر واي – أعلى سوبرماركت سعودي – الدور الثاني – القاهرة الجديدة.

وتطلب الشركة وظائف مبيعات بفروع الصيدليات للعمل في القاهرة والجيزة بالشروط الآتية:

- خريجين مؤهل عالِ.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 28 عامًا.

- مرتبات مجزية.

- 9 ساعات عمل.

- حوافز وعمولات وتأمين صحي واجتماعي.

يوم توظيف مفتوح بإحدى شركات الصناعات الغذائية

تنظم الشركة يومًا مفتوحًا للتوظيف لشركة في العنوان التالي: قطعة 17 بلوك 12009 المنطقة الصناعية الأولى، يوم الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال الشهر من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، والوظائف المتاحة هي:

1- عامل إنتاج: يقف على خط إنتاج مكنة إنتاج مثل التغليف وأفران.

2- عامل مخزن: رص البضاعة وفقًا للمنتج والتاريخ.

3- أمين مخزن.

4- محاسب عام (خبرة 3 سنوات).

مكان العمل: مدينة العبور.

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط أو إعدادي عدا أمين المخزن مؤهل عالِ أو متوسط، ومؤهل عالِ قسم محاسبة لوظيفة المحاسبين.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب مجزي حسب الوظيفة.

- 8 ساعات عمل.

- يومين إجازة.

- توفر الشركة مواصلات ووجبة.

يوم توظيف مفتوح بشركة للإنتاج الداجني

وتنظم الشركة يوم مفتوح للتوظيف يوم السبت 9 يناير الحالي، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، في العنوان التالي: مركز شباب المدينة أ بالمنيا بجوار استاد المنيا الرياضي، والوظائف المتاحة هي:

1. عمال إنتاج - خبرة ودون خبرة.

2. مهندسين وأطباء بيطريين (دواجن: قطاع التسمين – قطاع الأمهات – قطاع الجدود).

3. فنين صيانة ومزارع.

4. مشرف أمن حيوي.

5. مدخل بيانات.

6. أمين مخزن.

7. محاسب .

8. فريق حقن.

9. سائق جرار.

10. إداري.

11. معاون.

12. مدير مزرعة.

مميزات العمل والحقوق بالشركة:

- مرتبات جيدة جدًا.

- خطوط انتقال للمزارع.

- تأمين صحي واجتماعي.

- تدريب عملي وتدريب تنمية بشرية.

- إجازة 8 أيام شهريًا.

- 3 وجبات يوميًا وسكن لائق.

يوم توظيف مفتوح بكبرى شركات التصنيع الغذائي

وتنظم الشركة يوم توظيف مفتوح يوم السبت الموافق 9 يناير من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا، في العنوان التالي: منشأة الجمال طامية الفيوم بجوار مكتب البريد بمنشاة الجمال، وتطلب الشركة للتعين بمصانعها بالسادس من أكتوبر (خبرة ودون الخبرة) عمال إنتاج للعمل بالشروط والمميزات الآتية:

1. تامين صحي واجتماعي.

2. مرتب جيد وأرباح سنوية وترقيات وزيادة سنوية.

3. توفير تدريب على مهارات الإنتاج والعمل والتنمية البشرية.

وتوفر الشركة خطوط انتقال من (الفيوم - المنوفية - الجيزة وضواحيها - بني سويف – 6 أكتوبر - الغربية).

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل بداية من القراءة والكتابة وحتى المتوسط.

- أن يكون هناك موقف واضح للتجنيد بالنسبة للذكور.

- 8 ساعات عمل فقط - ثلاث ورديات.

وأشارت مبادرة «مصر تعمل» أنّ حضور الملتلقى يكون بالكمامة مع ضرورة إحضار قلم شخصي واتباع إجراءات السلامة والصحة.