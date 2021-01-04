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محمود مسلم

 مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف قريتين في غرب النيجر

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الوطن
11:01 ص | الإثنين 04 يناير 2021
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 4 يناير الجاري، الهجوم الوحشي الذي استهدف قريتين في غرب النيجر، ما أسفر عن مقتل نحو مائة من الأبرياء.

وأعربت مصر عن خالص تعازيها، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب دولة النيجر الشقيقة وأسر وذوي الضحايا، مؤكدةً وقوفها بجانب النيجر في هذا المصاب الأليم.

وتؤكد مصر مجدداً موقفها الثابت من مكافحة العنف والتطرف والارهاب، مشددةً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمُواجهة تلك الآفة بكافة أبعادها وأسبابها.  

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