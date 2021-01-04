حملات على المنشآت لمتابعة الإجراءات الاحترازية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرارات مجلس الوزراء سواءكانو أشخاص أو منشأت تخالف تلك الاشتراطات، بكل حزم ودون تهاون للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين لافتاً إلى ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، ترأس حملة تفتيشية، اليوم، على عدد من المستشفيات بأسيوط حيث زار مستشفيات «الشاملة ، والإيمان ، والأطفال وأسيوط الجامعي»، للتأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مؤكداً استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية على كافة المنشأت العامة والخاصة والمطاعم والمقاهي والتشديد على ارتداء الكمامة وتوفير أدوات التطهير والتعقيم وتقليل التزاحم والتدافع ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغيرها من الضوابط والاشتراطات اللازمة.

وفي سياق آخر، تفقد محافظ أسيوط أعمال تبطين وتدبيش بعض الترع بقرى البلايزة والزرابي بمركز أبوتيج وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

واستمع المحافظ إلى شرح من مهندسي التوسع الأفقي بوزارة الرى للأعمال التي تنفذها وزارة الري وبخاصة أعمال الإدارة العامة للتوسع الأفقي للري بأسيوط بنطاق المحافظة والتي تجاوزت تكلفتها الاستثمارية حوالي 200 مليون جنيه حتى الآن بأطوال تصل إلى 65 كيلو متر وتشمل ترع «بني غالب ، باقور ، منفلوط ، البسيوني ، بانوب ، أبنوب ، شقلقيل ، بنى سميع» تحت إشراف مديرية الري وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبرى كيلو 149 على ترعة نجع حمادي الغربية والذي يجري انشاؤه بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طن واستمع إلى شرح لمراحل الإنشاء ومعدلات التنفيذ فضلًا عن أهمية الكوبري الذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي كما تابع أعمال تبطين وتدبيش جانبي الطريق على ترعة نجع حمادي.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف شوارع مجمع المخابز بقرية الزرابي وشارع المعهد الازهري الابتدائي بقرية الزرابي وبعض شوارع قرية دكران والتي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات خطة الرصف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأصدر محافظ أسيوط – خلال الجولة - تعليماته لرئيس المركز بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرًا إلى إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى أهمية تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشددًا على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء.