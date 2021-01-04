صحة أسيوط: مخزون الأكسجين يكفى لفترة مقبلة

أكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، توافر الأكسجين بشكل كاف بمختلف مستشفيات المحافظة، موضحا أن ما يوجد بالمستشفيات يكفي لفترة مقبلة بالإضافة إلى المخزون الطبي، الذى يتم توريده بانتظام حسب عدد الأسرة بكل مستشفى

وفى سياق متصل، أشار وكيل الوزارة إلى تخصيص 5 مستشفيات بالمحافظة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وهي «مستشفى الصدر ومستشفى الحميات ، ومستشفى عزل أبوتيج، ومستشفى الإيمان، ومستشفى حميات ديروط»، لافتا إلى أن باقي مستشفيات أسيوط على أتم استعداد لاستقبال المرضى.

وذكر «زين» أنه تم وضع خطة بناءا على تعليمات وزيرة الصحة، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد تقوم على أكثر من محور وهي "المريض –الفريق الطبى –المستلزمات –التجهيزات –الأدوية –البنية التحتية –الطوارئ-الإسعاف-التعامل مع حالات الوفاة".

من جانب آخر، نظمت مديرية الصحة بالمحافظة دورة تدريبية لمسئولى غرف الازمات والطوارىء بمديريات الخدمات والإدارات الصحية بمركز التدريب الرئيسي على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا والتعامل الفعال مع البلاغات بالتنسيق مع كافة الجهات بالإضافة إلى متابعة ورصد كافة البلاغات الخاصة بفيروس كورونا وسرعة التعامل معها حفاظاً على حياة المواطنين، وحاضر فى الدورة الدكتورة عزة بدرى مسئول الغرفة الوقائية بمديرية الصحة .

فيما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد