محافظ أسيوط: التعاقد على 16 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم التعاقد على شراء 16 معدة كنس وشفط الاتربة من الشوارع والميادين وجارى توريدهم ليتم توزيعها على مراكز واحياء المحافظة ضمن تطوير منظومة النظافة بالمحافظة وتدعيمها بأحدث المعدات مشيراً إلى مشاركتها في حملات للرش والتطهير والتعقيم بجميع شوارع وميادين المراكز والأحياء ومختلف المنشأت وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات مستمرة لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية بكافة المراكز والأحياء وفقا للاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات.

كما أوضح إنه جارى توريد 16 معدة شفط أتربة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ليصبح إجمالب معدات شفط الاتربة بالمحافظة 21 معدة وذلك لتوزيعها على مراكز واحياء المحافظة لاستكمال منظومة النظافة بالمراكز والأحياء مشيراً إلى استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء فضلا عن ترأسه حملات مستمرة للتطهير والتعقيم بأحياء ومراكز المحافظة والتى استهدفت المستشفيات ومختلف المنشأت والشوارع والميادين لافتا إلى مشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا لافتاً إلى التنبيه على جميع العاملين وجميع القطاعات والشركات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة دون تهاون.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية واستمرار أعمال التطهير فضلاً عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والاحياء مشيرًا إلى ضرورة استغلال الفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والاحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الاماكن التى يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.