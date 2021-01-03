ثبوت إصابة 50 طالبا ومعلما بكورونا في أسيوط

أكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط ثبوت إصابة 33 معلما و17 طالبا من تلاميذ محافظة أسيوط بكورونا، وذلك بمختلف المراحل التعليمية منذ بداية العام الدراسي وحتى أمس السبت.

وأوضح المصدر أن التلاميذ المصابين أغلبهم من تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية وجميعهم يخضعون للعلاج ويتماثلون للشفاء.

وأضاف المصدر أن هناك أكثر من 100 حالة اشتباه بين تلاميذ المدارس جميعهم جرى منحهم أجازة 15 يوما ويخضعون للعلاج بالمنزل.