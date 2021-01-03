ثبوت إصابة 50 طالبا ومعلما بكورونا في أسيوط
كتب:
سعاد أحمد
10:09 ص | الأحد 03 يناير 2021
محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري بالوليدية
أكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط ثبوت إصابة 33 معلما و17 طالبا من تلاميذ محافظة أسيوط بكورونا، وذلك بمختلف المراحل التعليمية منذ بداية العام الدراسي وحتى أمس السبت.
وأوضح المصدر أن التلاميذ المصابين أغلبهم من تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية وجميعهم يخضعون للعلاج ويتماثلون للشفاء.
وأضاف المصدر أن هناك أكثر من 100 حالة اشتباه بين تلاميذ المدارس جميعهم جرى منحهم أجازة 15 يوما ويخضعون للعلاج بالمنزل.