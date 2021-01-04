الشقة المنكوبة بقنا.. طلاسم غريبة في النيش ونيران في سقف المطبخ

فوجئت عروس تزوجت منذ شهرين بوجود طلاسم في أطباق النيش، ونشوب نيران في سقف المطبخ إلى جانب رؤيتها خيالات كادت تفرق بينها وبين زوجها.

وقال محمد العمدة الدربي، صاحب مبادرة تطهير المقابر من الأعمال السحرية، والعلاج بالرقية الشرعية في قنا، إن ما حدث يطلق عليه "السحر الكفر" لأنه يسلط الشياطين للتفريق بين الأزواج وهذا نوع منتشر وخاصة في القرى والنجوع بقنا .

وأضاف أنه خلال معالجة إحدى الحالات لعروس، كان يوجد سحر تفريق لزوجين لم يمر على زواجهم شهرين.

وكشف أن الزوجين بدأت الأمور الغريبة تحدث بشكل مفاجئ للزوجة، ونفور من البيت لهم مع رؤيه الزوج بشكل بشع واشتعال النار اثناء طهى الطعام حتى تصل للسقف، وخيالات مخيفه للزوجة فى الشقة لتذهب لبيت والدها وترفض العودة نهائيا.

وتابع أن الزوجين جربا كل الحيل، وبعد رحله لهم مع المشعوذين والدجالين، دون نتيجة مع تكاليف ونصب وبخور ودجل وأحجبة لا تنفع ولا تضر وفيها شرك بالله حالهم لم يتغير وظلت خلافاتهم .

وأشار إلى اكتشافه السحر في أوراق مخبأه بغرفة النوم وهى عباره عن طلاسم سحر تفريق وطلاق وحتى الأطباق داخل النيش عليها السحر والشعوذة .

وتابع أنه بعد الجلسة الأولى مع العروسين وتطهير الشقة بالرقية الشرعية من القرآن الكريم عادت علاقة الحب والمودة بين العروسين وانتهت الخلافات، وطالب كل ربة منزل بضرورة التحصين بالقرآن الكريم لمحاربة مثل هذه الأعمال، موضحاً أن السيئين دائما يلجأون للسحرة والمشعوذين لخراب وتدمير خصومهم.