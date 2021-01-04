مرسيدس وبورش وفولكس.. كيف تحصل على سيارة في مزاد 20 يناير؟

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات جمرك الإسكندرية والدخيلة، يوم الأربعاء الموافق 20 يناير، الساعة الثانية عشر ظهرًا، وتقام جلسة المزاد في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وفق بوابة التعاقدات العامة، على أن يتم الدخول بكراسة الشروط التي يتم شرائها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، بسعر 400 جنيه، وتقدم «الوطن» تفاصيل المزاد والبضائع المتاحة به على النحو التالي:

سيارات جمرك الإسكندرية والدخيلة

وهي صالون ورأس جرار وميكروباص وبيك آب وفسبا وحفار ولودر ومقطورة ماركات دودج، مرسيدس، BMW، فورد، فولكس، تويوتا، هيونداي، اسكودا، ايفكو، اودي، دايو، جاجوار، شيفورليه، مازدا، كيا، بورش، اسكودا.

بضائع جمرك الإسكندرية والدخيلة

تشمل أحذية ومستلزمات سباكة، كراسي، سراير، أولاح خشب سويد، طوب أسمنتي وغيرها.

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويجب أن تكون كراسة الشروط بصحبة المتزايد وقت دخول المزاد، على أن يتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة، والمعاينة هي أساس البيع.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أعلنت عبر بوابة التعاقدات العامة الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع بضائع جهات حكومية، يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، في قاعة النادي المصري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، على أن تشمل البضائع المتاحة بالمزاد: هواتف محمولة، أجهزة كمبيوتر، قطع غيار سيارات، رصاص، حديد وزهر خردة، كراسي، بطارية، كاوتش، أجهزة ومستلزمات طبية، ورق دشت، كتب دراسية، طابعة، مستلزمات وأداوت سباكة، مروحة، ماكينة ري، مقطورة، ماكينة تصوير مستندات، تكييف، وألومنيوم.