«الهجرة» تحتفي بالتلاميذ المتفوقين «في بلاد برة»: أطفالنا نجوم بالخارج

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من قصص نجاح أبنائنا بالخارج في إطار مبادرة «أطفالنا نجوم بالخارج» التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، لتسليط الضوء على هذه النجاحات التي من شأنها رفع اسم عاليا على مستوى العالم، وقد حقق هؤلاء الأطفال المشاركين بالمبادرة نجاحات وبطولات عدة في مجالات مختلفة جعلتهم نماذج نفخر بها.

وشارك في المبادرة حتى الآن: الطالب المصري حمد حسين الزناتي، ابن محافظة المنيا، الذي حاز على المركز الأول عن أفضل فكرة مشروع لتطوير التعليم في اليابان، وذلك بعد منافسة مع 1122 طالبًا يابانيًا.

حققت كذلك ياسمين هلال سيد أحمد في ألمانيا، إنجازات عدة في مجال السباحة على مستوى النادي ثم المقاطعة والمنطقة ثم على مستوى القُطر الألماني، فهي من مواليد عام 2010، واستطاعت في خلال 6 أشهر عام 2018 الانتقال من المركز الأخير إلى المركز الأول على مستوى النادي ثم المركز الثاني على مستوى المقاطعة، وفي عام 2019 أصبحت عضو منتخب منطقة شمال ألمانيا لمرحلة مواليد 2010، كما حصلت عام 2019 على المركز السادس مع منتخب الشمال على مستوى ألمانيا أو الماستر شافت.

كما حصلت ياسمين في أكتوبر عام 2019 على المركز الأول في تصنيف اتحاد السباحة الألماني لسباحة الصدر 200 متر لمواليد عام 2010، وحصلت على المركز الأول في سباحة التتابع على مستوى شمال ألمانيا، والمركز الثاني للسباحة القصيرة على مستوى منطقة شمال ألمانيا عام 2018 ثم 2019 ثم 2020 وهي أحد أعمدة منتخب منطقة الشمال لمواليد عام 2010.

فيما حصلت الطالبة المصرية الأمريكية نور مقبل على جوائز عدة في مجال الفنون والكتابة، كان آخرها فوزها في مارس 2020 بالميدالية الفضية في مسابقة سكولاستيك الأمريكية للفنون والكتابة Scholastic Art & Writing Awards عن روايتها Star Chasers أي «مطاردو النجوم» وهي رواية خيالية من أدب الفانتازيا، وقد تمّ اختيار روايتها من بين 320 ألف عمل فني وأدبي تقدم بها 110 ألف طالب على مستوى الولايات المتحدة، تلك المسابقة التي تأسست عام 1923 من أعرق المسابقات التي تمنح للكتاب والفنانين اليافعين في الولايات المتحدة.

كما حققت مريم علاء حفناوي طالبة بالصف الثاني الإعدادي في هولندا ومتفوقة رياضيا في مجال الجمباز الإيقاعي، بطولات وحازت على كؤوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لفريقها، حيث لعبت خلال مسيرتها الرياضية القصيرة 111 مباراة منهم مباريات محلية داخل هولندا وأخرى دولية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والمجر ولوكسمبورج وكرواتيا وسويسرا والسويد، واستطاعت أن تحقق لفريقها خلال خمس 5 سنوات: 51 شهادة، 5 كؤوس، 20 ميدالية ذهبية، 21 ميدالية فضية، 18ميدالية برونزية.

وقد حقق أيضًا إبراهيم الليثي المقيم بالمملكة العربية السعودية، في مجال السباحة والجودو، مركز أول والميدالية الذهبية في بطولة أبطال النخبة ويعد بطل وسباح ماهر ومحقق أرقام قياسية في سباحة الفراشة والصدر والحرة.

وجددت وزيرة الهجرة، الدعوة للعائلات والأسر المصرية بالخارج لإرسال نجاحات أبنائهم التي حققوها في الدول المقيمين بها، وحصولهم على جوائز في أي مجال سواء فني أو رياضي أو ثقافي وغيرها من الأنشطة، في إطار مبادرة «أطفالنا نجوم بالخارج».