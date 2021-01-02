وزيرة الهجرة تقدم 6 مميزات لمبادرة «اتكلم عربي» في العام الجديد

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن منظمة الـيونسكو تحتفي باليوم العالمي للغة العربية، وهو اليوم الذي أعلنت فيه المنظمة هذا العام رغبتها في أخذ مبادرة «اتكلم عربي»، إلى مستوى إقليمي انطلاقا من جمهورية مصر العربية، ويرصد التقرير التالي رسائل الوزيرة في العام الجديد لمميزات المبادرة.

* محو أمية اللغة العربية أو تعليم اللهجة المصرية، ليس هدف مبادرة اتكلم عربي، ولكن هي بالأساس تستهدف الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية حفاظًا على تقاليدنا وعاداتنا وشخصيتنا العربية والمصرية وقبول الآخر، ضد محاولات طمس الهوية التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية.

* من المهم أن يتعلم أبناؤنا لغة وطنهم لكي يتمكنوا من التواصل مع أهلهم، هم ثروتنا البشرية، وسفراؤنا للتحدث عن الدولة المصرية، والرد على ما يُثار حولها من شائعات.

* تعريف الأطفال في الخارج بالعادات والتقاليد العربية والمصرية مما يعزز انتماءهم لوطنهم الأم وارتباطهم به.

* وصول فيديوهات المبادرة إلى 60 مليون مشاهدة ومشاركة على وسم اتكلم عربي.

* مشاركة شخصيات عامة، في دعم المبادرة لها قبول عند المجتمع وتعبر عن التنوع بداخله، ما يعمق رسالة المبادرة، ويؤكد على روح المحبة في المجتمع المصري وعدم التمييز، مستخدمة أبسط الألفاظ التي يمكن للشباب ترديدها وفهمها بسهولة، فلا يشعرون أنهم غرباء عن الوطن.

* تنفيذ برامج لعرض الاحتفالات الوطنية والدينية بصورة جذّابة تخاطب أبناء المصريين بالخارج، بما يحفظ التراث والثقافة، ويرسخ الهوية المصرية ومفاهيم التعايش وقبول الآخر.

* التواصل مع أبنائنا بالخارج وعائلاتهم عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك، لتعريف بمعالم الحضارة الفرعونية، وتسليط الضوء على شخصيات مصرية بارزة.

* إعداد برنامج تعليم إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة العربية بجميع مهاراتها (كتابة –قراءة - استماع - تحدث) بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر مقسم لمراحل عمرية مختلفة، بجانب 6 معسكرات افتراضية لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين في: كندا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والسعودية والكويت، ألمانيا والسويد، والإمارات العربية المتحدة.