أول ظهور لرانيا يوسف بإحدى الصالات الرياضية بعد رفضها للحجاب

تجاهلت الفنانة رانيا يوسف الرد على مقطع الفيديو الأخير، التي رفضت فيه ارتداء الحجاب خلال حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد».

وظهرت الفنانة رانيا يوسف للمرة الأولى داخل إحدى الصالات الرياضية، إذ نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام دون التعليق عليها، وتوالت التعليقات من جمهورها عن جمالها وأناقتها .

وقد ظهرت رانيا خلال فيديو مهاجمة الحجاب، وقد تم حذف المقطع من الحلقة بناء على رغبتها، ولكن «الوطن» قد انفردت بنشر المقطع المحذوف من حلقة الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي نزار الفارس، والتي تحدثت خلالها عن الحجاب ورفضها ارتدائه، لإيمانها بأنه ليس فرضاً.

ردت رانيا يوسف، قائلة: «يا ساتر.. ليه كدة؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى، من إمتى يا جماعة كنا محجبات.. الحجاب لم يُفرض علينا من 1400 عاما كما يُشاع.. الحجاب اتفرض علينا نهاية السبعينيات أوائل الثمانينيات.. عندنا زوجات مشايخ الأزهر وبناتهن كانوا ليسوا محجبات.. إحنا بنشوف الصور القديمة والأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم».

وأكدت رانيا على أن الحجاب ليس فرض قائلة، «الحجاب مش فرض.. بس اللي عايزة تتحجب براحتها.. دي حرية شخصية.. لكنه مش فرض.. لو كان فرض كان اتفرض علينا من 1450 سنة».

إصابة الإعلامي نزار الفارس بكورونا بعد حلقة رانيا يوسف

وقد كشف الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد»، عن إصابته بفيروس كورونا، ولازال يخضع للعزل المنزلي، لحين التماثل للشفاء.

ويخضع لبروتوكول العلاج الخاص بمقاومة الفيروس، لاسيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب والآلام التي خلفتها كورونا، موضحًا أنه سيُجري المسحة الثانية خلال أيام معدودة.