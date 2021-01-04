إصابة نزار الفارس بكورونا بعد حواره المثير مع رانيا يوسف

كشف الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد»، عن إصابته بفيروس كورونا، ولازال يخضع للعزل المنزلي، لحين التماثل للشفاء.

وقال نزار الفارس، لـ«الوطن»، إنه يخضع لبروتوكول العلاج الخاص بمقاومة الفيروس، لاسيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب والآلام التي خلفتها كورونا، موضحًا أنه سيُجري المسحة الثانية خلال أيام معدودة.

نزار الفارس: أخضع لبروتوكول العلاج

وأوضح أنه سوف يستأنف تصوير حلقات جديدة من برنامجه فور التماثل للشفاء، ومن المُفترض إجراء حوارات مع أبرز النجوم في القاهرة قريبًا.

وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر مقطع محذوف من حلقة الفنانة رانيا يوسف مع الإعلامي نزار الفارس، والتي تحدثت خلالها عن الحجاب ورفضها ارتدائه، لإيمانها بأنه ليس فرضاً.

وقالت رانيا رداً علي سؤال المذيع عن إمكانية ارتدائها الحجاب: «يا ساتر! ليه كدة؟ الطرحة دي هتزود مني إيه؟ هو أنا كدة مش مستورة؟ هو أنا كدة لابسة مايوه؟، أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى».

وواصلت رانيا رأيها المثير للجدل قائلة: «من إمتى يا جماعة كنا محجبات.. الحجاب لم يُفرض علينا من 1400 عاما كما يُشاع.. الحجاب اتفرض علينا نهاية السبعينيات أوائل الثمانينيات.. عندنا زوجات مشايخ الأزهر وبناتهن كانوا ليسوا محجبات.. إحنا بنشوف الصور القديمة والأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم».

وأضافت: «الحجاب مش فرض.. بس اللي عايزة تتحجب براحتها.. دي حرية شخصية.. لكنه مش فرض.. لو كان فرض كان اتفرض علينا من 1450 سنة».

وفي السياق ذاته، أعرب الفارس عن استيائه الشديد من تعرضه للهجوم من رانيا يوسف في أعقاب عرض الحلقة، حيث اتهمها بالكذب والتحوير لأنها كانت معجبة بمحتواها، حسبما أرسلت إليه في رسالة صوتية عبر هاتفه المحمول.