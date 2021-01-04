نزار الفارس مهاجما رانيا يوسف: «ليه تكذبي وتحوري الحقيقة»

استنكر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد» العراقية، هجوم الفنانة رانيا يوسف عليه، بعد عرض حوارها معه، يوم الجمعة الماضية، والذي دافعت فيه عن إطلالاتها المثيرة للجدل في المهرجانات السينمائية والمحافل الفنية وارتدائها فساتين ضيقة تبرز مفاتن جسدها، بقولها: «كل الفنانات كده.. بس أنا يمكن عشان عندي مؤخرة مميزة شوية».

وقالت رانيا يوسف، في تصريحات لها، بأنها فوجئت بـ«نزار» وهو يطرح عليها سؤال المؤخرة، ورفضت ألا تحرجه، كونه ضيفًا عليها بالقاهرة، كما أنه استقبلته في الفندق الذي كانت تقيم فيه، ولم تتقاض أي جنيه مقابل إجراء هذا الحوار، بحسب قولها، مبررة ذلك: «أنا بحب شعب العراق وليّا أصدقاء وجمهور هناك.. قلت أعمل الحوار ده مفيش مشكلة».

من جانبه، قال نزار الفارس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حديث رانيا يوسف بعيد عن الحقيقة والواقع، كونها كانت راضية جدًا عن الحوار التليفزيوني وكذلك جميع الأسئلة التي جاءت به، متابعًا: «متعجب كيف تطلع تنتقدني بعد الحوار.. ليه بتكذب وتحور الحقيقة؟».

وتابع نزار الفارس، أن رانيا يوسف سعت لـ«تحوير» الحقائق، بعد الهجوم الشديد التي تلقته بسبب جرأة تصريحاتها، وتظهر بدور الضحية، قائلًا: «لأ هي مش ضحية.. أنا اللي ضحية.. ده أنا أصلًا خجلت من جوابها المتعلق بالمؤخرة المميزة واتضايقت جدًا».

وأضاف المذيع العراقي: «بعد ما قالت مؤخرتي مميزة، واستشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث.. أنا بصيت له وسكت.. استحيت»، مؤكدًا بقوله: «بعد الحلقة بعت لها وقلت لها أنا آسف لو سببت لك أي حرج.. لكن قالت لي تتأسف على إيه.. تتآسف على حاجة معملتهاش».

وكان المحامي نبيه الوحش، قد شن هجوماً حاداً على الفنانة رانيا يوسف، بسبب هذا الحوار، إذ طالب في تصريحات لـ«الوطن»، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بضرورة شطبها من جداول النقابة لتحريضها على نشر الفسق والفجور.