رانيا يوسف عن «حوار المؤخرة»: «مش ندمانة.. إحنا بنواجه عقليات ضلمة»

شنت الفنانة رانيا يوسف، هجومًا عنيفًا على الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد حوارها الشهير معه، عبر برنامجه «مع الفارس» عبر قناة «الرشيد» العراقية، إذ قالت في تصريحات لها إنها فوجئت بسؤاله المتعلق بـ«المؤخرة» ورفضت ألا تحرجه كونه ضيفًا عليها في القاهرة.

ومن جانبه، استنكر نزار الفارس، الهجوم عليه من قبل رانيا يوسف، رغم إعجابها الشديد بالحوار ووصفها له بأنه من أفضل الحوارات التليفزيونية التي أجرتها على مدار مشوارها الفني.

وقال نزار الفارس، لـ«الوطن»، إنه تقدم باعتذار لرانيا يوسف، فور الهجوم الذي تلقته من قبل الجمهور، بعد طرح برومو الحلقة، والذي تحدثت فيها عن «المؤخرة المميزة».

وأرسلت رانيا يوسف، رسالة صوتية إلى نزار الفارس، لتبدي فيه رفضها لاعتذار الأخير، حيث قالت له: «آسف على إيه.. هتتأسف على العقليات اللي إحنا بنقابلها دي.. أنت ذنبك إيه.. أنا عمري ما هندم على الانترفيو ده.. الأنترفيو كان حلو ولطيف وفريندلي وكنت واخدة راحتي».

وتابعت رانيا يوسف في رسالتها الصوتية، قائلة: «أنا كنت بتكلم بعفويتي.. وأنت نفس الكلام.. عمري ما هندم على الانترفيو ده أبدًا.. بس أنا بوريك بس العقليات عندنا عاملة إزاي.. إحنا بنواجه عقليات ضلمة.. دماغها مضلمة خالص.. مبتقبلش وجهة نظر الآخر.. هي دي المشكلة».

وأضافت رانيا يوسف: «بيخافوا من وجهة نظر الآخر.. هنعمل إيه بقى.. لنا ربنا.. بس أنا معنديش مشكلة من الحوار واللي يحصل يحصل بقى.. سوري بقى.. سوري في اللفظ.. يلعن أبو أي حد مش عاجبه أي حاجة».

وكانت رانيا يوسف، قد تلقت هجومًا حادًا من قبل الفنانين حسن يوسف وفاروق فلوكس، بعد تفاخرها بمفاتن جسدها وقولها بـ«أنا عندي مؤخرة مميزة»، كما طالب المحامي نبيه الوحش بشطبها من جداول عضوية نقابة المهن التمثيلية.