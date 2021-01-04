إجراءات صارمة ضد كورونا بالقطارات.. والكمامة إجباري والغرامة 50 جنيها

شهدت محطات السكك الحديدية صباح اليوم، تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، وإجبار الركاب على ارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول المحطات واستقلال القطارات، وجرى فرض غرامات مالية فورية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة الطبية.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّ الهيئة تواصل تنفيذ الإجراءات اللحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، كما أنّ إلزام الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحرى، بإرتداء الكمامات الطبية، أمر حتمي لعدم انتشار الفيروس، وأي راكب يخالف تعليمات ارتداء الكمامة سيعرض نفسه للغرامة الفورية.

وأكد رسلان، لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتا إلى أنّ جائحة كورونا لم ولن تؤثر من بعيد أو قريب على تنفيذ مشروعات التطوير، والهيئة تسعى لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنّ القطارات الروسية الجديدة والتي جرى الدفع بها الفترة الماضية، عملت على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أنّ الهيئة نجحت في تخفيض معدل الحوادث وتأخيرات القطارات بعد التطويرات التي حدثت وما زالت تحدث في جميع جوانب منظومة السكك الحديدية، لافتا إلى أنّ الهيئة تعمل على تطوير منظومة الجر، للقضاء تماما على التأخيرات.

ونوه رسلان، بأنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أنّ هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرين على خطوط السكك الحديدية، لمواجهة الأعطال المفاجئة والطارئة للعمل على إصلاحها فوراً، لعدم تعطل الرحلات.