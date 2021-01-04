فيديو.. ثمانيني مريض كلى أول متلقي للقاح «أكسفورد»: ارتاح بالي

نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية تقريرا صباح اليوم عن أول شخص في العالم يحصل على لقاح «أكسفورد»، من خارج التجارب السريرية وهو بريطاني يدعى براين بينكر حيث تلقى الجرعة الأولى من اللقاح بجامعة «أكسفورد» مع بدء بريطانيا التطعيم به.

ووفق المعلومات التي ذكرتها الصحيفة فإن «بينكر» يبلغ من العمر 82 عاما ويعاني من الفشل الكلوي ويقوم بغسيل كلوي، حيث تلقى اللقاح من الممرضة سام فوستر في مستشفى تشرشل التابع لمؤسسة NHS التابعة لمستشفيات جامعة أكسفورد.

«بينكر»: يسعدني جدا أن أحصل على لقاح «أكسفورد»

وقال «بينكر»، الذي يصف نفسه بأنه ولد وترعرع في «أكسفورد»، في بيان صادر عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن الجرعة ستمنحه راحة بال مع استمراره في تلقي العلاج، وإنه يتطلع للاحتفال بعيد زواجه الـ 48 في فبراير.

وأضاف «بينكر»: «يسعدني جدا أن أحصل على لقاح كروونا اليوم وفخور حقا لأنه تم اختراعه في أكسفورد».

وتابع: «لقد كان كل من الممرضات والأطباء والموظفين اليوم رائعين ويمكنني الآن أن أتطلع حقا للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 48 لزواجي مع زوجتي شيرلي في وقت لاحق من هذا العام».

أول ممرضة تقدم لقاح «أكسفورد»: لحظة تميزت بها

وقالت الممرضة «فوستر»: «لقد كانت لحظة امتزت به حقيقيا أن أكون قادرة على تقديم لقاح أكسفورد الأول في مستشفى تشرشل هنا في أكسفورد، على بعد بضع مئات الأمتار من مكان تطويره».

وأضاف: «نتطلع إلى تطعيم المزيد من المرضى وموظفي الصحة والرعاية بلقاح أكسفورد في الأسابيع المقبلة، الأمر الذي سيحدث فرقا كبيرًا للأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات التي نخدمها والموظفين الذين يعتنون بهم في مستشفياتنا».

ووصف البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، توزيع لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا» بأنه «نقطة تحول أخرى في طريقنا للخروج من هذا الوباء».

وردا على سؤال عما قالته شركة AstraZeneca عن حجم الجرعات والمستهدفين، قال «بويس»: «كما قال رئيس الوزراء (بوريس جونسون)، نحن نهدف إلى عشرات الملايين من الجرعات بحلول شهر أبريل، هذا لقاح جديد، كل دفعة سوف تحتاج إلى النظر فيها قبل إطلاقها، حتى يصبح الجدول الزمني أكثر وضوحا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن كما قلت، نحن متشوقون للانطلاق».

وبدأت بريطانيا اليوم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» باستخدام اللقاح، وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن «لقاح أكسفورد هو انتصار للعلم في بريطانيا»، مضيفا: «لدينا عدد لقاحات أكبر من الموجود في أوروبا كلها و اللقاحات التي نستخدمها آمنة وفعالة ».

ويحمل اللقاح كثير من الميزات كسهولة التخزين مقارنة بلقح «فايزر»، في وقت يعتبر هو الأقرب إلى مصر.