محمد سامي يجهز لاستئناف تصوير «نسل الأغراب» بعد تعافي كرارة من كورونا

يجري المخرج محمد سامي حالياً معاينات النهائية لبناء ديكور مخصص لمسلسل «نسل الأغراب»، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يستكمل التصوير خلال الأيام المقبلة.

وقد توقف التصوير، بسبب إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد، حسبما كشف في تصريحاته لـ«الوطن».

حيث جاءت نتيجة مسحة كورونا إيجابية رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، ولكنه لايزال داخل العزل المنزلي، حرصاً على سلامته .

كما أن الفنان أحمد السقا يجري حالياً مسحة طبية من أجل الاطمئنان على صحته بعد إصابة حماه محمد الصغير بكورونا، ونقله إلى العناية المركزة.

وقد جمع «سامي» بين أمير كرارة في مسلسله الجديد مع الفنان أحمد السقا في أول تعاون تليفزيوني بينهما، إذ ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الدراما الصعيدية المقرر عرضها في دراما رمضان 2021.

توقف برنامج سهرانين لحين شفاء أمير كرارة

ومن ناحية أخرى توقف برنامج «سهرانين» لحين تعافي كرارة من أزمته الصحية التي داهمته رغم التزامه بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات.

«نسل الأغراب» يشارك في البطولة كلا من مي عمر، ودياب، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وأحمد داش، وفردوس عبدالحميد وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وقد أشرف محمد سامي على الإخراج بمسلسل «لؤلؤ» مع الفنانة مي عمر، الذي يعرض حالياً على أحد القنوات الفضائية، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، ويعد أولى بطولاتها الدرامية فى الدراما التليفزيونية، سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، فضلاً عن تصدر الحلقات محركات البحث والفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب بعد عرض كل حلقة، حيث تم عرض 7 حلقات حتى الوقت الحالي .