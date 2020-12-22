الطب الشرعي: آثار الدماء بمنزل قاتل أبرار متطابقة مع بصمتها الوراثية

تنشر«الوطن» الدليل الفني وهو تقرير الطب الشرعي في اتهام «محمد. ر. ك»، 23 عاما، صاحب محل زيوت، بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، قاتل الطفلة« أبرار أنور مختار» البالغة من العمر 9 أعوام وجارته، حيث أثبت وجود كسور في الجمجمة وجروح في الأذن والجسد.

ووفق ما قاله المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، خلال مرافعته بأولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة والتي أحيل المتهم فيها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، فإن الدليل الفني الجاثم الذي لا عورة ولا علة وهو تقرير الطب الشرعي، حيث أثبت 3 نقاط عصفت بالمتهم عصفاً، حتى ساقته بين أيديكم في محاكمة الحق والعدل.

أضاف مدير نيابة سيدي سالم، وجود جروح في فروة الرأس والجبهة، وهي جروح حدثت من المصادمة بجسيم صلب راد، حدثت من الارتطام بالأرض أو مكتب، كما ثبت وجود جرح بحلمة الأذن اليمنى، حال نزع القرط منها بقوة، كما ثبت أن المواقعة جائزة الحدوث وفق ما قاله خلال تمثيله للجريمة ووفق اعترافاته.

وتابع أن كسكور بالجمجمة حدثت، وكان تقرير الطب الشرعي مراً وكان المتهم مضراً، ليؤكد ارتكاب لجريمته، كما ثبت المعمل بطنطا مطابقة عينات الدم المتجلطة والتي وجدت على مكتب حانوت المتهم، وآثار الدماء على المنديل المضبوط بمنزله، مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من دماء الطفلة، متسائلاً «فمن أتى دماء الطفلة الطاهرة بحانوته ومنزله؟»، غير نفس اعوجت عن طريق الحق وقلب قفلت على الإنسانية الرحمة، ليؤكد التقرير، أن المتهم هو المرتكب الحقيقي للواقعة.

واستطرد أنه «فيما يخص دليل المتهم، فإن الله أراد أن يرد كيد الظالمين، فنطق المتهم بلسانه بعد أن أعيته فعلته بالحق، وأقر بارتكاب الواقعة دون إكراه أو تهديد أو وعيد، وفصل تفصيلاً وأقر بمروره بضائقة مالية، وتراكم الديون على كاهله حتى أغواه الشيطان وآخذ به في طريق الضلال، فأبصر زهرة تتهدى مارة بالقرب من حانوته، ففكر وقدر ثم نظر وهي لم تبلغ عامها العاشر، ولم يفكر في نحالة جسدها ولا صغر سنها ولا قرب جوارها، فناداها فاستأنثت به، لم يعبأ بلقيمات الصغيرة ولا كيسها المترنح، الطفلة في ديه كعصفور صغير، وهو الشاب الفتي القوي، ارتكب فعلا تأنفه الأسود، فالأسد وهو الحيوان لا يستأسد بقوته على الضعيف».

وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، بعد ثبوت بالأدلة القاطعة واعترافاته التفصيلية ارتكابه للواقعة.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا إلى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، من المواطن «أنور. م. ي»، يفيد باختفاء ابنته «أبرار» 9 سنوات، عن المنزل، ولم يتم العثور عليها.

وقال المواطن إنه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أبلغه خلالها بخطف ابنته ويطلب فدية قيمتها 100 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحها.

وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، والوصول إلى مرتكبيها، وتبين أن وراء غياب الطفلة المتهم "محمد. ر. ك"، 23 عاما، صاحب محل زيوت، وألقت قوات الشرطة على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، وجرى حبسه وأحيل للمحاكمة، التي امرت بارسال اوراقة للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.